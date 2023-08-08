Шубенков об участии в ЧР после травмы: «Разрезали, зашили, я пару дней пострадал – и все. Ни о каких соревнованиях речи быть не могло, но вот я здесь»

Сергей Шубенков рассказал о своем восстановлении после травмы.

Шубенков – чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. 6 августа он занял третье место на чемпионате России в Челябинске, победил Анатолий Киселев.

– Учитывая, как я после травмы тренировался (в июне Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла – Sports.ru) и готовился, скажу, что результат 13,48 – это то, на что мы и рассчитывали. Расчет был чуть побыстрее, но… сказать что доволен. Не доволен я, конечно. Я не ожидал, что он (Анатолий Киселев) 13,36 пробежит – это очень круто для него. Ну и для меня в итоге тоже оказалось.

Я-то думал, что как они весь сезон с Макаренко бегали по полтишку с чуть-чуть, мы примерно где-то так и устроимся. Получилось как получилось. Все, что на сегодня есть у меня, получилось все сюда довезти и реализовать. В этом плане я претензий к себе и к тренеру не имею.

Проигрывать, конечно, обидно. Сколько я не проигрывал в России, а тут раз и второй, ой… третий (формально Шубенков стал серебряным призером, так как вторым финишировал белорус Виталий Парахонько – Sports.ru). Не первый!

– Что нужно было делать, чтобы так быстро восстановиться после травмы?

– Не говорить врачам, что я собираюсь участвовать в соревнованиях. Вообще, мне не разрешали. Говорили, что месяц никаких физических нагрузок нельзя точно, бегать только трусцой и по чуть-чуть, можно немного ноги покачать, но ни о каких соревнованиях речи быть не могло. Но вот я здесь. Я рад, что мы приняли решение ехать, потому что не ехать было бы совсем скучно.

– Это чудо – такое восстановление? Люди годами восстанавливаются после таких травм.

– Да нет. В 2019-м было и хуже, когда меня Маклауд этот уронил, я ногу повредил. Тогда мне было намного тяжелее выгребать все это дело. А здесь меня разрезали, зашили, я пару дней пострадал – и все, – сказал Шубенков в эфире телеканала «Россия 24».

Чемпионат России. Лысенко, Конева, Пронкин, Палкина и Киселев одержали победы, Иванюк – 2-й, Шубенков – 3-й