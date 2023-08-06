Сергей Шубенков: «Состояние такое, все что успел, я сделал. Изначально мне вообще на полгода запретили заниматься физическими нагрузками»

Сергей Шубенков высказался о 3-м месте на чемпионате России в Челябинске.

Шубенков финишировал третьим на дистанции 110 м с/б с результатом 13,48, победил Анатолий Киселев (13,36).

«Дело в том, что пациент скорее мертв, чем жив. На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Ну вот состояние такое, все что успел, я сделал.

Кто не в курсе, в конце июня я сломал ключицу, я теперь красивый (показывает шрам). И форма, которую я успел набрать, она такая.

В тот момент, когда это случилось, я думал, что пропущу чемпионат России. Изначально мне вообще на полгода запретили заниматься физическими нагрузками.

Но тренировались, готовились, и было принято решение выступить», – сказал .