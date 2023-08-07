Конева о прыжке на 14,79 м на чемпионате России: «Не верю, что этот результат даст мне возможность выступить на Олимпиаде в Париже»

Теги сборная России жен Екатерина Конева тройной прыжок чемпионат России Париж-2024 Легкая атлетика

Прыгунья тройным Екатерина Конева не верит в возможность выступления на Олимпиаде-2024.

Спортсменка одержала победу на чемпионате России, прыгнув на 14,79 метра и выполнив олимпийский норматив.

«Во время выступления в Челябинске я не думала о том, смогу ли выполнить олимпийский норматив. Я просто представляла идеальный прыжок в голове и старалась его воплотить в жизнь. Но я не верю в то, что этот результат даст мне возможность выступить на Олимпиаде в Париже.

Мы очень хорошо подготовились к чемпионату России, на тренировках я прыгала на уровне личного рекорда, поэтому все предвещало результат даже более лучший, чем удалось показать.

К сожалению, у меня были немного ватные ноги, я плохо спала, потому что в гостинице мой сон нарушили. Поела тоже плохо, из-за чего у меня здесь начало сводить ноги. Я решила не использовать все попытки, чтобы поберечь силы», – сказала серебряный призер ЧМ-2013.

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