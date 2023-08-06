Прыгунья тройным Екатерина Конева показала лучший результат сезона в Европе и 4-й в мире

Теги сборная России жен Екатерина Конева тройной прыжок сборная Кубы жен Юлимар Рохас сборная Венесуэлы жен Лиадагмис Повеа Легкая атлетика

Российская легкоатлетка Екатерина Конева выиграла чемпионат России в тройном прыжке, который проходит в Челябинске.

Сегодня 34-летняя спортсменка прыгнула на 14,79 м, что является лучшим результатом сезона в Европе и четвертым в мире.

В этом году лучший результат показали лишь кубинки Лиадагмис Повеа (14,85) и Леянис Перес Эрнандес (14,98), а также представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (15,18).

Чемпионат России. Конева, Пронкин, Палкина, Киселев и Аплачкина одержали победы, Шубенков – 3-й

 

1 комментарий

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Катя молодец и это в 35 лет так на минуточку
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