Прыгунья тройным Екатерина Конева показала лучший результат сезона в Европе и 4-й в мире

Российская легкоатлетка Екатерина Конева выиграла чемпионат России в тройном прыжке, который проходит в Челябинске.

Сегодня 34-летняя спортсменка прыгнула на 14,79 м, что является лучшим результатом сезона в Европе и четвертым в мире.

В этом году лучший результат показали лишь кубинки Лиадагмис Повеа (14,85) и Леянис Перес Эрнандес (14,98), а также представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (15,18).

Чемпионат России. Конева, Пронкин, Палкина, Киселев и Аплачкина одержали победы, Шубенков – 3-й