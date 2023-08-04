Спортсмены из Китая, Мексики, Словении, Беларуси, Вьетнама и Казахстана подали заявки на участие в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге

Теги Бег Марафон Легкая атлетика

Спортсмены из семи стран подали заявки на участие в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В частности, кроме россиян заявки подали представители Китая, Мексики, Словении, Беларуси, Вьетнама и Казахстана.

Марафон пройдет 6 августа. Участники выступят на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

 

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