Спортсмены из Китая, Мексики, Словении, Беларуси, Вьетнама и Казахстана подали заявки на участие в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге
Спортсмены из семи стран подали заявки на участие в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге.
Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В частности, кроме россиян заявки подали представители Китая, Мексики, Словении, Беларуси, Вьетнама и Казахстана.
Марафон пройдет 6 августа. Участники выступят на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.
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