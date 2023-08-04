Чемпионат России. Кнороз, Холмогоров, Примак и Прохорец одержали победы, белоруски заняли весь подиум в беге на 100 м с/б

В Челябинске прошел второй день чемпионата России по легкой атлетике.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Челябинск

Мужчины

800 м

1. Константин Холмогоров – 1.46,27

2. Сергей Дубровский – 1.46,44

3. Ян Слома (Беларусь) – 1.47,38

Прыжки в длину

1. Артем Примак – 7,89

2. Данил Чечела – 7,88

3. Юрий Ожгибесов – 7,95

Женщины

100 м с/б

1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 12,63

2. Руслана Романовская (Беларусь) – 12,96

3. Светлана Парахонько (Беларусь) – 12,97

4. Виктория Погребняк – 13,03

800 м

1. Мария Прохорец – 2.01,84

2. Ольга Родиошкина – 2.03,13

3. Анастасия Мадышева – 2.03,50

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,62

2. Аксана Гатауллина – 4,55

3. Татьяна Калинина – 4,55

Прыжки в длину

1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 6,71

2. Елена Соколова – 6,53

3. Екатерина Левицкая – 6,45

Диск

1. Виолетта Игнатьева – 59,14

2. Анастасия Витюгова – 58,13

3. Мария Огрицко – 57,60