Чемпионат России. Кнороз, Холмогоров, Примак и Прохорец одержали победы, белоруски заняли весь подиум в беге на 100 м с/б
В Челябинске прошел второй день чемпионата России по легкой атлетике.
Легкая атлетика
Челябинск
Мужчины
800 м
1. Константин Холмогоров – 1.46,27
2. Сергей Дубровский – 1.46,44
3. Ян Слома (Беларусь) – 1.47,38
Прыжки в длину
1. Артем Примак – 7,89
2. Данил Чечела – 7,88
3. Юрий Ожгибесов – 7,95
Женщины
100 м с/б
1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 12,63
2. Руслана Романовская (Беларусь) – 12,96
3. Светлана Парахонько (Беларусь) – 12,97
4. Виктория Погребняк – 13,03
800 м
1. Мария Прохорец – 2.01,84
2. Ольга Родиошкина – 2.03,13
3. Анастасия Мадышева – 2.03,50
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,62
2. Аксана Гатауллина – 4,55
3. Татьяна Калинина – 4,55
Прыжки в длину
1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 6,71
2. Елена Соколова – 6,53
3. Екатерина Левицкая – 6,45
Диск
1. Виолетта Игнатьева – 59,14
2. Анастасия Витюгова – 58,13
3. Мария Огрицко – 57,60
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