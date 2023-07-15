Кубок России. Моргунов, Афонин, Спиридонова, Филатова, Аплачкина одержали победы, другие результаты

Теги прыжки в длину Бег метания результаты тройной прыжок прыжки с шестом толкание ядра Кубок России Наталья Тронева Дмитрий Тарабин Александр Лесной Наталья Аристархова Константин Лядусов Владимир Никитин Екатерина Ивонина Максим Афонин Виктория Погребняк Кристина Королева Сергей Дубровский Олег Брайко Тимур Моргунов Мария Кочанова Алена Гордеева Анна Тропина Матвей Волков Александр Соловьев Константин Плохотников Кирилл Коваленко Ольга Вовк Данил Росляков Александр Николаев Валерия Путилина Наталья Спиридонова Данил Чечела Полина Граудынь Вера Филатова Егор Лимонов Юрий Ожгибесов Тимофей Голоктионов Ирина Болдырева Майя Богатырева Борис Бездольный Элла Веденеева Антон Бульдов Легкая атлетика

Тимур Моргунов и Наталья Спиридонова одержали победы на Кубке России по легкой атлетике.

Кубок России

Жуковский

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Тимур Моргунов – 5,82

2. Матвей Волков – 5,60

3. Александр Соловьев – 5,50

Тройной прыжок

1. Кирилл Коваленко – 16,73

2. Антон Бульдов – 16,39

3. Олег Брайко – 16,27

Копье

1. Борис Бездольный – 80,44

2. Роман Ряховский – 76,65

3. Дмитрий Тарабин – 76,01

Ядро

1. Максим Афонин – 20,01

2. Константин Лядусов – 19,75

3. Александр Лесной – 19,65

Прыжки в длину

1. Юрий Ожгибесов – 7,86

2. Данил Чечела – 7,79

3. Федор Кисельков – 7,76

110 м c/б

1. Анатолий Киселев – 13,78

2. Константин Шабанов – 13,82

3. Филипп Шабанов – 13,88

200 м

1. Данил Росляков – 21,06

2. Артем Арасланов – 21,165

3. Александр Николаев – 21,166

1500 м

1. Сергей Дубровский – 3.40,77

2. Константин Плохотников – 3.42,14

3. Сергей Петров – 3.42,48

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.28,10

2. Егор Лимонов – 14.10,22

3. Тимофей Голоктионов – 14.10,79

Женщины

Прыжки в высоту

1. Наталья Спиридонова – 1,93

2. Мария Кочанова – 1,93

3. Кристина Королева – 1,86

Копье

1. Элла Веденеева – 59,55

2. Валерия Путилина – 56,56

3. Майя Богатырева – 54,62

Ядро

1. Алена Гордеева – 16,92

2. Наталья Тронева – 16,60

3. Дарья Шинкевич – 16,54

100 м c/б

1. Виктория Погребняк – 13,30

2. Полина Граудынь – 13,44

3. Ирина Болдырева – 13,48

200 м

1. Вера Филатова – 22,83

2. Ульяна Баженова – 23,22

3. Анастасия Шакуло – 23,26

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.11,22

2. Ольга Вовк – 4.11,75

3. Екатерина Ивонина – 4.12,53

3000 м с/п

1. Анна Тропина – 9.57,31

2. Карина Костромина – 10.11,69

3. Наталья Аристархова – 10.22,00

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