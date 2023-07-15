Кубок России. Моргунов, Афонин, Спиридонова, Филатова, Аплачкина одержали победы, другие результаты
Тимур Моргунов и Наталья Спиридонова одержали победы на Кубке России по легкой атлетике.
Кубок России
Жуковский
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Тимур Моргунов – 5,82
2. Матвей Волков – 5,60
3. Александр Соловьев – 5,50
Тройной прыжок
1. Кирилл Коваленко – 16,73
2. Антон Бульдов – 16,39
3. Олег Брайко – 16,27
Копье
1. Борис Бездольный – 80,44
2. Роман Ряховский – 76,65
3. Дмитрий Тарабин – 76,01
Ядро
1. Максим Афонин – 20,01
2. Константин Лядусов – 19,75
3. Александр Лесной – 19,65
Прыжки в длину
1. Юрий Ожгибесов – 7,86
2. Данил Чечела – 7,79
3. Федор Кисельков – 7,76
110 м c/б
1. Анатолий Киселев – 13,78
2. Константин Шабанов – 13,82
3. Филипп Шабанов – 13,88
200 м
1. Данил Росляков – 21,06
2. Артем Арасланов – 21,165
3. Александр Николаев – 21,166
1500 м
1. Сергей Дубровский – 3.40,77
2. Константин Плохотников – 3.42,14
3. Сергей Петров – 3.42,48
5000 м
1. Владимир Никитин – 13.28,10
2. Егор Лимонов – 14.10,22
3. Тимофей Голоктионов – 14.10,79
Женщины
Прыжки в высоту
1. Наталья Спиридонова – 1,93
2. Мария Кочанова – 1,93
3. Кристина Королева – 1,86
Копье
1. Элла Веденеева – 59,55
2. Валерия Путилина – 56,56
3. Майя Богатырева – 54,62
Ядро
1. Алена Гордеева – 16,92
2. Наталья Тронева – 16,60
3. Дарья Шинкевич – 16,54
100 м c/б
1. Виктория Погребняк – 13,30
2. Полина Граудынь – 13,44
3. Ирина Болдырева – 13,48
200 м
1. Вера Филатова – 22,83
2. Ульяна Баженова – 23,22
3. Анастасия Шакуло – 23,26
1500 м
1. Светлана Аплачкина – 4.11,22
2. Ольга Вовк – 4.11,75
3. Екатерина Ивонина – 4.12,53
3000 м с/п
1. Анна Тропина – 9.57,31
2. Карина Костромина – 10.11,69
3. Наталья Аристархова – 10.22,00
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