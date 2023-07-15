Кубок России. Моргунов, Афонин, Спиридонова, Филатова, Аплачкина одержали победы, другие результаты

Тимур Моргунов и Наталья Спиридонова одержали победы на Кубке России по легкой атлетике.

Кубок России

Жуковский

Мужчины

Прыжки с шестом

1. – 5,82

2. Матвей Волков – 5,60

3. Александр Соловьев – 5,50

Тройной прыжок

1. Кирилл Коваленко – 16,73

2. Антон Бульдов – 16,39

3. Олег Брайко – 16,27

Копье

1. Борис Бездольный – 80,44

2. Роман Ряховский – 76,65

3. – 76,01

Ядро

1. Максим Афонин – 20,01

2. Константин Лядусов – 19,75

3. – 19,65

Прыжки в длину

1. Юрий Ожгибесов – 7,86

2. Данил Чечела – 7,79

3. Федор Кисельков – 7,76

110 м c/б

1. Анатолий Киселев – 13,78

2. Константин Шабанов – 13,82

3. Филипп Шабанов – 13,88

200 м

1. – 21,06

2. Артем Арасланов – 21,165

3. Александр Николаев – 21,166

1500 м

1. Сергей Дубровский – 3.40,77

2. Константин Плохотников – 3.42,14

3. Сергей Петров – 3.42,48

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.28,10

2. Егор Лимонов – 14.10,22

3. Тимофей Голоктионов – 14.10,79

Женщины

Прыжки в высоту

1. Наталья Спиридонова – 1,93

2. Мария Кочанова – 1,93

3. Кристина Королева – 1,86

Копье

1. Элла Веденеева – 59,55

2. Валерия Путилина – 56,56

3. Майя Богатырева – 54,62

Ядро

1. – 16,92

2. Наталья Тронева – 16,60

3. Дарья Шинкевич – 16,54

100 м c/б

1. Виктория Погребняк – 13,30

2. Полина Граудынь – 13,44

3. Ирина Болдырева – 13,48

200 м

1. Вера Филатова – 22,83

2. Ульяна Баженова – 23,22

3. Анастасия Шакуло – 23,26

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.11,22

2. Ольга Вовк – 4.11,75

3. Екатерина Ивонина – 4.12,53

3000 м с/п

1. Анна Тропина – 9.57,31

2. Карина Костромина – 10.11,69

3. Наталья Аристархова – 10.22,00