Игорь Левитин: «Спортсмен не должен давать никаких подписок по поводу поддержки или неподдержки СВО. А участвовать в Олимпиаде он может»

Теги Олимпийская сборная России Игорь Левитин Париж-2024 Политика ТАСС Легкая атлетика

Игорь Левитин считает, что российские спортсмены не должны подписывать политические декларации.

Об этом помощник президента РФ заявил в кулуарах саммита Россия – Африка.

«Я считаю, что спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх. Каждая международная федерация будет выдвигать свои условия, и они будут разные.

Но главное, что спортсмен не должен давать никаких подписок по поводу поддержки или неподдержки СВО. Этого быть не должно. А участвовать он может», – сказал Левитин

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10 комментариев

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Имя Фамилия
Я считаю, что на нашем веку не должно быть войн
+17
-1
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Игорь М.
Я считаю, что спорт в основном должен быть частным, а не рвать бюджет государства
+9
-2
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Игорь М.
Ответ Имя Фамилия
Я считаю, что на нашем веку не должно быть войн
не ты один так считаешь
+6
-1
+5
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SadButTrue
Ответ And-Rover
Если американцы в 2003 году ничего не подписывали и им никаких требований не предъявляли, то и наши должны также играть со всей атрибутикой и музыкой. В 21 веке воевала не только Россия, но остальные почему-то особенные. Конечно, любая война это горе. И эта тоже. Но лицемерие это мерзость.
Может хватит уже дурачками прикидываться? России тоже ничего не было за Сирию, Крым, Грузию и Афганистан. Но любой пример аннексии силой (Югославские войны, аннексия Кувейта Ираком) заканчивался для этих стран полным исключением из спорта до освобождения захваченных территорий так что ничего нового для России не произошло.
+6
-1
+5
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F___R_______
Я считаю что Левитин должен быть понижен в правах и отправлен восстанавливать инфраструктуру в местах боевых действий
+5
-1
+4
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Beriya
от куда вылез этот персонаж давненько не видно было
+1
0
+1
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Любезный Коссутий
не подписок, а расписок. что же вы все безграмотные такие?))
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