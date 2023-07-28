Игорь Левитин: «Спортсмен не должен давать никаких подписок по поводу поддержки или неподдержки СВО. А участвовать в Олимпиаде он может»

Игорь Левитин считает, что российские спортсмены не должны подписывать политические декларации.

Об этом помощник президента РФ заявил в кулуарах саммита Россия – Африка.

«Я считаю, что спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх. Каждая международная федерация будет выдвигать свои условия, и они будут разные.

Но главное, что спортсмен не должен давать никаких подписок по поводу поддержки или неподдержки СВО. Этого быть не должно. А участвовать он может», – сказал .