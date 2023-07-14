Депутат Терюшков: «Иллюзий о допуске ОКР на Олимпиаду-2024 быть не должно. Коллективный Запад последовательно реализует политику «отмены» России»

Депутат Роман Терюшков считает, что Олимпийский комитет России не допустят на Игры в Париже.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.

« вынесет решение по приглашению национальных олимпийских комитетов на Олимпийские игры 26 июля на своем очередном заседании.

До наступления этой даты все разговоры подкреплены пока только предположениями. Однако иллюзий о допуске на ОИ-2024 быть не должно. Коллективный Запад последовательно реализует политику «отмены» России, спорт для них – один из инструментов достижения поставленной цели.

Наши действия в текущих условиях должны быть направлены на безусловную поддержку государственной власти России, защиту национального суверенитета, в том числе спортивного. Никакой дискриминации, никаких белых флагов и нейтральности у российских спортсменов по отношению к России.

Политического решения о выходе России из-под внешнего управления спортивными иностранными НКО по необъяснимым причинам пока не наступает, но 26 июля, возможно, подтолкнет нас встать на путь национальной гордости и выстраивания независимой государственной политики в российском спорте с опорой на свои национальные виды спорта», – сказал .