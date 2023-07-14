Депутат Терюшков: «Иллюзий о допуске ОКР на Олимпиаду-2024 быть не должно. Коллективный Запад последовательно реализует политику «отмены» России»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Государственная дума Париж-2024 Политика Роман Терюшков Легкая атлетика

Депутат Роман Терюшков считает, что Олимпийский комитет России не допустят на Игры в Париже.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

«МОК вынесет решение по приглашению национальных олимпийских комитетов на Олимпийские игры 26 июля на своем очередном заседании.

До наступления этой даты все разговоры подкреплены пока только предположениями. Однако иллюзий о допуске ОКР на ОИ-2024 быть не должно. Коллективный Запад последовательно реализует политику «отмены» России, спорт для них – один из инструментов достижения поставленной цели.

Наши действия в текущих условиях должны быть направлены на безусловную поддержку государственной власти России, защиту национального суверенитета, в том числе спортивного. Никакой дискриминации, никаких белых флагов и нейтральности у российских спортсменов по отношению к России.

Политического решения о выходе России из-под внешнего управления спортивными иностранными НКО по необъяснимым причинам пока не наступает, но 26 июля, возможно, подтолкнет нас встать на путь национальной гордости и выстраивания независимой государственной политики в российском спорте с опорой на свои национальные виды спорта», – сказал Терюшков.

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6 комментариев

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Mira Val
Как сделать так, чтобы не отображались новости о Терюшкове и Свищеве?🤔
+4
0
+4
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Jedef
У человека биполярка. Два предложения друг за другом: "спорт для них – один из инструментов достижения поставленной цели", "Наши действия..должны быть направлены на..поддержку государственной власти.., защиту..суверенитета, в том числе спортивного"
+3
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+3
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Ебздрогыч
О каком суверенитете страны может идти речь, когда в ней вооруженный мятеж организовывают нелегализованные вооруженные формирования, а предотвращает этот мятеж президент другой страны? Когда вместо экономического суверенитета страна стала вассалом Китая, продавая свои ресурсы по демпинговым ценам. Об этом Терюшков не хочет поговорить?
+2
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+2
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Сергей Денисов
а всем проблема? у вас кубок лёгкой атлетики проходит при 200 чел на трибунах.раломть то какая
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Melnikov1968
Забыл добавить: и никаких Терюшковых. Скучал по нему:)
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Геннадий Тимченко
Ответ Mira Val
Как сделать так, чтобы не отображались новости о Терюшкове и Свищеве?🤔
пусть выступят эти два брата-депутата в своих национальных видах спорта - а до этого выступления предлагаю спортсу никаких новостей про этих персон на ресурсе не размещать
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