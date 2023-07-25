Татьяна Лебедева: «Исинбаевой не надо было высказываться. Она, как видная фигура, постоянно «под увеличительным стеклом»

Татьяна Лебедева считает, что Елене Исинбаевой не стоило высказываться о своем звании.

Ранее Исинбаева, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом и членом Международного олимпийского комитета (МОК), назвала «чисто номинальным» свое звание майора.

«Мое мнение: Елене не надо было высказываться. Получилось так, что она хотела как будто бы оправдаться.

Но что бы она ни делала, я ее в любом случае не осуждаю, понимаю как спортсмен. Понятно, что номинально она в армии не числилась, но у нас так, что поделать. Есть общества «Динамо», ЦСКА, к которым прикрепляются спортсмены.

Но она стране сполна отдала все своими медалями. Да, она эмоциональный человек, экспрессивный. И понятно, что она, как видная фигура, постоянно «под увеличительным стеклом». Что бы она ни сказала – был бы резонанс», – сказала олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках