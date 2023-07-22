Лидия Иванова о высказываниях Исинбаевой: «Подвести черту, что она отрешается от России, – не верю. Сильнейшие люди страны не могут так быстро переобуваться»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Лидия Иванова Легкая атлетика

Лидия Иванова отреагировала на слова Елены Исинбаевой о своем «номинальном» звании майора.

«Не очень разделяю ее настроение. Очень титулованная, известная, славная спортсменка и вдруг так отрицательно среагировала на то, что является офицером российской армии. Мне лично это читать было неприятно.

Но не могу так резко за нее решать ее судьбу. Я очень уважительно отношусь к периоду большой спортивной жизни Исинбаевой, которой она прославила нашу страну и свое имя. Но подвести черту, что она отрешается от страны, – не верю в это.

Это сильнейшие люди нашей страны, не могут они так быстро переобуваться. Почему-то надеюсь, что она где-то выступит с совсем другим заявлением», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. 

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

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10 комментариев

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Aryna Lapko
Это сильнейшие люди нашей страны, не могут они так быстро переобуваться_______________Ахаха) да никто не умеет так быстро переобуваться как эти " сильнейшие" люди)
+3
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+3
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Yan D
Ответ Aryna Lapko
Это сильнейшие люди нашей страны, не могут они так быстро переобуваться_______________Ахаха) да никто не умеет так быстро переобуваться как эти " сильнейшие" люди)
Дважды ОЧ в прыжках с шестом может переобуться в прыжке и дважды☝️
+1
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Mr.Bean
АХАХАХАХАХ
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андрэ
сильнейшие люди в России чем дальше от России тем слабее
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Alexander2022
Этим людям интересны деньги и собственный комфорт, ради этого они переобуются сотни раз, если понадобится
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Viks
Это сильнейшие люди нашей страны, не могут они так быстро переобуваться." --- Чушь какая. С чего сильнейшие в спорте не могут переобуваться? Наоборот, даже.
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Viks
«Не очень разделяю ее настроение. === То есть разделяю, но не очень.
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Павел Мельников
А в этой истории никто и не переобувался. Исинбаева любезно принесла народу поправочки в конституцию, попозировала в погонах, уехала в другую, более благополучную страну и даже набралась наглости сказать всем, кто сейчас с ее поправками здесь живет, об этом. Ботинки на месте.
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Дмитрий
Да она просто сказала про воинское звание))) какая страна?😂🤡
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Aryna Lapko
Ответ Yan D
Дважды ОЧ в прыжках с шестом может переобуться в прыжке и дважды☝️
И это не предел)
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