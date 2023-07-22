Лидия Иванова о высказываниях Исинбаевой: «Подвести черту, что она отрешается от России, – не верю. Сильнейшие люди страны не могут так быстро переобуваться»

Лидия Иванова отреагировала на слова Елены Исинбаевой о своем «номинальном» звании майора.

«Не очень разделяю ее настроение. Очень титулованная, известная, славная спортсменка и вдруг так отрицательно среагировала на то, что является офицером российской армии. Мне лично это читать было неприятно.

Но не могу так резко за нее решать ее судьбу. Я очень уважительно отношусь к периоду большой спортивной жизни , которой она прославила нашу страну и свое имя. Но подвести черту, что она отрешается от страны, – не верю в это.

Это сильнейшие люди нашей страны, не могут они так быстро переобуваться. Почему-то надеюсь, что она где-то выступит с совсем другим заявлением», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре