Вайцеховская об Исинбаевой: «Все, что было после спорта, – это про не слишком умную, не слишком образованную, не слишком эрудированную женщину»

Ранее Международный олимпийский комитет инициировал проверку в отношении Исинбаевой на соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.

Комиссия МОК по этике решила, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине.

Сама Исинбаева заявила, что ее звание майора – «чисто номинальное».

«Когда я только начинала осваивать спортивную журналистику, не помню уже у кого прочитала: «Когда зрители заходятся в восторге, глядя на гениального танцовщика, им совершенно не нужно знать, что под балетным трико у кумира драные трусы».

Самая большая, на мой взгляд, ошибка в отношении Лены Исинбаевой заключается в том, что мы пытаемся валить в одну кучу чисто спортивную часть вопроса и послеспортивную, так сказать: «Она выдающаяся спортсменка, в ее честь столько раз играл гимн страны, а значит...»

Да ничего это не значит. Вообще. Исинбаева – уникальная, совершенно выдающаяся спортсменка, и я считаю одной из самых непростительных ошибок со стороны МОК, что не дали возможности выступить на Играх в Рио.

По технике Исинбаевой (низкий поклон Евгению Васильевичу Трофимову) можно снимать учебные фильмы, и они будут актуальны еще много лет.

Количество рекордов, которые Лена установила в прыжках с шестом, думаю, не будет перекрыто никогда. При нашей жизни – как минимум.

И вот тут точка. Full stop. Потому что все, что было после спорта, – это вообще не про Исинбаеву-спортсменку. А про не слишком умную, не слишком образованную, не слишком эрудированную женщину, у которой... ну вот таким образом жизнь сложилась: сначала на учебу и саморазвитие не было времени, потом, по всей видимости, желания и ощущения необходимости.

Самооценка осталась с прежних времен – «я лучшая, я все смогу», все это подкрепляется стремлением множества организаций и ведомств сделать блистательную некогда спортсменку лицом тех или иных инициатив, а в реальности мы имеем публичные высказывания об ЛГБТ, о Конституции и вот теперь – о номинальном майорстве.

Плюс абсолютная неспособность понять, что жизнь после спорта – это совершенно другая жизнь, в которой титулы только отягощают все твои промахи. И что эту самую жизнь ты продолжаешь строить точно так же, как строил спортивную карьеру. Если, разумеется, хочешь, чтобы имя снова начало работать на тебя.

И ведь иллюстраций к этому – вагон и маленькая тележка...» – написала .

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках