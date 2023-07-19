Роман Терюшков: «Учитывая умысел Исинбаевой по осквернению звания офицера ради сохранения доходного места в МОК, обращаюсь в Генпрокуратуру для принятия мер»

Роман Терюшков обратится в Генпрокуратуру после слов Елены Исинбаевой о «номинальном» звании майора.

«Номинальный майор с самыми настоящими испанскими откровениями

Олимпийская чемпионка , возведенная в ранг народных героев в последние пару десятилетий, но пропавшая из публичного поля с февраля 2022 года, на днях разразилась сообщением в социальных сетях на испанском языке. Поводом расставить точки над i для легкоатлетки стала публикация испанской газеты о том, что майор российской армии теперь проживает на острове Тенерифе.

Новость облетела российскую орбиту СМИ, вызвав патриотический шок в обществе. В испанском стыду Исинбаева напомнила всем, что она – легенда с надрывом мышцы поднимающей бедра, лучшая спортсменка на планете, удостоенная премии какого-то Принца Астурийского. Упомянула и о России, но в аспекте приписки к спортивному клубу ЦСКА с «номинальным» присвоением воинского звания.

Исинбаева была избрана в 2016 году членом МОК по квоте спортсменов, однако в июне 2023 в отношении нее МОК была запущена проверка о военной деятельности и поддержке СВО. По результатам МОК подтвердил, что не нашел оснований для наказания Исинбаевой, комиссия МОК по этике посчитала, что она не имеет контрактных связей с Вооруженными Силами России и не поддерживает СВО.

В связи с этим Исинбаева выразила радость о возобновлении своей международной деятельности в МОК уже с сентября 2023 года, удосужившись перевести испанский текст на русский язык специально для читателей ВКонтакте.

Учитывая явный умысел Исинбаевой по дискредитации Вооруженных Сил России и осквернения звания офицера ради сохранения доходного места в , обращаюсь в Генеральную прокуратуру для принятия мер. Офицер, осознанно порочащий честь мундира, должен быть лишен воинского звания.

А сервису Вконтакте было бы правильно заблокировать пост Исинбаевой как несовместимый с гражданской позицией российского общества в отношении национальной гордости за Армию России», – написал депутат Госдумы.

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