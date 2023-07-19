Иоланда Чен об Исинбаевой: «Ни от кого она не отрекалась. Может, она все неверно объяснила, употребила неправильное слово»
Комментатор Иоланда Чен высказалась о словах Елены Исинбаевой про «номинальное» воинское звание.
«У Исинбаевой есть дети. Они занимаются теннисом, на Тенерифе большое количество клубов и кортов.
Какие нормы она нарушила? Она сама в России занималась благотворительностью, вложила большие средства в волгоградскую школу легкой атлетики. Почему вы к ней привязались? Ни от кого она не отрекалась!
Оплата сборов в Италии? Она все заслужила и отработала сама!
Слово «номинально»? Может, она все неверно объяснила, употребила неправильное слово. Она бренд РФ. Она никогда не служила в ВС РФ. Исинбаева работает в международной спортивной организации. У нее есть возможность отстаивать наши позиции там», — сказала Чен.
Вся эта история доказывает, что профессиональный спорт в нынешнем виде - зло. На выходе получаем переразвитых в физическом отношении людей, у которых зачастую на минимуме образование, интеллект, знания, кругозор, моральные устои. При господствующем эгоизме. Просто наемники.
Не все, конечно, но очень многие.
Так выпьем же за то, чтобы возможности Исинбаевой совпадали с потребностями страны, направившей эту «номинальную» майорку на работу в ЦИК МОК.
Почему никто не сказал нам, кто же «подписался» за членку МОК от России? Кто решил, что эта кандидатка лучшая? Чисто для информации.
Не стОит обобщать, т.е. одной черной краской мазать всех спортсменов, включая и бывших топ-спортсменов. Тем самым вы поступаете несправедливо по отношению к другим спортсменам, искренне любящим и переживающим за свою родину. Самые "космополитичные" субъекты имеются во всех слоях общества. Просто топ-спортсмены узнаваемы и от этого чаще попадают в публичное пространство, в новостную ленту, в отличие от других непубличных субъектов.