Иоланда Чен об Исинбаевой: «Ни от кого она не отрекалась. Может, она все неверно объяснила, употребила неправильное слово»

Комментатор Иоланда Чен высказалась о словах Елены Исинбаевой про «номинальное» воинское звание.

«У Исинбаевой есть дети. Они занимаются теннисом, на Тенерифе большое количество клубов и кортов.

Какие нормы она нарушила? Она сама в России занималась благотворительностью, вложила большие средства в волгоградскую школу легкой атлетики. Почему вы к ней привязались? Ни от кого она не отрекалась!

Оплата сборов в Италии? Она все заслужила и отработала сама!

Слово «номинально»? Может, она все неверно объяснила, употребила неправильное слово. Она бренд РФ. Она никогда не служила в ВС РФ. Исинбаева работает в международной спортивной организации. У нее есть возможность отстаивать наши позиции там», — сказала Чен.