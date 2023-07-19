Иоланда Чен об Исинбаевой: «Ни от кого она не отрекалась. Может, она все неверно объяснила, употребила неправильное слово»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Иоланда Чен Матч ТВ Легкая атлетика

Комментатор Иоланда Чен высказалась о словах Елены Исинбаевой про «номинальное» воинское звание.

«У Исинбаевой есть дети. Они занимаются теннисом, на Тенерифе большое количество клубов и кортов.

Какие нормы она нарушила? Она сама в России занималась благотворительностью, вложила большие средства в волгоградскую школу легкой атлетики. Почему вы к ней привязались? Ни от кого она не отрекалась!

Оплата сборов в Италии? Она все заслужила и отработала сама!

Слово «номинально»? Может, она все неверно объяснила, употребила неправильное слово. Она бренд РФ. Она никогда не служила в ВС РФ. Исинбаева работает в международной спортивной организации. У нее есть возможность отстаивать наши позиции там», — сказала Чен.

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14 комментариев

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newwaver
Иоланда Чен выглядит не лучше самой Исинбаевой.
Вся эта история доказывает, что профессиональный спорт в нынешнем виде - зло. На выходе получаем переразвитых в физическом отношении людей, у которых зачастую на минимуме образование, интеллект, знания, кругозор, моральные устои. При господствующем эгоизме. Просто наемники.
Не все, конечно, но очень многие.
+12
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justbored
Может, может. Вначале сотворят кумиров из попрыгуний, а потом удивляются, что та перепрыгнула на другую сторону.
+9
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Свирепый Бамбр*
Конечно. За столько лет жизни в Монако родной язык забываться стал. Вот и выразилась, как выразилась.
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Alexander Rakhilkin
Ответ newwaver
Иоланда Чен выглядит не лучше самой Исинбаевой. Вся эта история доказывает, что профессиональный спорт в нынешнем виде - зло. На выходе получаем переразвитых в физическом отношении людей, у которых зачастую на минимуме образование, интеллект, знания, кругозор, моральные устои. При господствующем эгоизме. Просто наемники. Не все, конечно, но очень многие.
Соглашусь. Перефразируя вид, в котором Чен выступала - у неё вечное желание совершить тройной прыжок. То она за моральную свободу и открытость общества, то она вместе с Богословской верещит о том, как российских атлетов третируют, то всячески поддерживает президента и СВО, то уклончиво трактует слова Исинбаевой…
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Viks
"Она никогда не служила в ВС РФ" --- Но деньги получала от минобороны ежемесячно!
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Viks
Не отрекалась. Исинбаева просто обкакала воинское звание майора, которое ей дал Шойга. А заодно и всех других спортсменов со званиями. А заодно и тех, кто эти звания давал.
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[ADO]
Власть совершила большую глупость когда начала ставить на спортсменов. Вот где самые космополитичные (это вежливо выражаясь), а по существу предательски настроенные субъекты собрались. Люди, главным мотиватором которых была карьера, достижения, успех и деньги никогда не откажутся от всего этого ради каких-то идеологических химер и за бесплатно. И уж точно рассчитывать на них в тяжелые для страны моменты не стоит, их хата всегда с краю.
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александр
Благотворительностью занималась и Чулпан Хаматова и тоже не свои деньги вкладывала как будто-бы на лечение детей, была обласкана руководсвом как и Исинбаева.Но это ещё начало.Ее ещё используют как и многих других известных людей.
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Viks
употребила неправильное слово» --- Все вы употребляете неправильные слова, потому что не знаете их смысл. Книжки надо читать.
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Andrew Pacific
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VladislavZ
«У нее есть возможность отстаивать наши позиции там», — сказала Чен
Так выпьем же за то, чтобы возможности Исинбаевой совпадали с потребностями страны, направившей эту «номинальную» майорку на работу в ЦИК МОК.
Почему никто не сказал нам, кто же «подписался» за членку МОК от России? Кто решил, что эта кандидатка лучшая? Чисто для информации.
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Павел павел
а как насчет тех матерей чьих детей мобилизовали.???
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Чиф
Ответ justbored
Может, может. Вначале сотворят кумиров из попрыгуний, а потом удивляются, что та перепрыгнула на другую сторону.
во-во! Попрыгунья ....
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chuanhua
Ответ [ADO]
Власть совершила большую глупость когда начала ставить на спортсменов. Вот где самые космополитичные (это вежливо выражаясь), а по существу предательски настроенные субъекты собрались. Люди, главным мотиватором которых была карьера, достижения, успех и деньги никогда не откажутся от всего этого ради каких-то идеологических химер и за бесплатно. И уж точно рассчитывать на них в тяжелые для страны моменты не стоит, их хата всегда с краю.
//Вот где самые космополитичные ... субъекты собрались//.

Не стОит обобщать, т.е. одной черной краской мазать всех спортсменов, включая и бывших топ-спортсменов. Тем самым вы поступаете несправедливо по отношению к другим спортсменам, искренне любящим и переживающим за свою родину. Самые "космополитичные" субъекты имеются во всех слоях общества. Просто топ-спортсмены узнаваемы и от этого чаще попадают в публичное пространство, в новостную ленту, в отличие от других непубличных субъектов.
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