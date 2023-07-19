Мамиашвили о словах Исинбаевой про звание майора: «Скорее всего, она имела в виду то, что ее функционал был вне задач, которые решают вооруженные силы»

Михаил Мамиашвили прокомментировал слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

«Наша Елена Исинбаева – большая чемпионка, мягко говоря, не посторонний для меня человек. Боже упаси меня выступать чьим-то адвокатом, но, скорее всего, она имела в виду немного другое. То, что ее основные цели и функционал были вне задач, которые решают вооруженные силы страны – в прямом смысле этих слов.

Она реализовывала свои возможности на аренах, соответственно юридически имея отношение к спортивному клубу армии. А сегодня такая принадлежность спортсмена к ЦСКА имеет порой чисто формальное отношение, потому что они тренируются и выезжают на соревнования практически полностью за счет средств министерства спорта или регионов. Поэтому говорить о спорте в вооруженных силах, к сожалению, можно только с огромной натяжкой.

А если говорить с эмоциональной точки зрения, то я не думаю, что сейчас надо как-то посыпать голову пеплом. Мне трудно это комментировать, и я даже не собираюсь давать какую-то оценку.

Она, скорее всего, хотела сказать, что ее задачей было реализовать себя как спортсмен, что она успешно и делала. В интересах отечественного спорта и на радость болельщикам. Которые, убежден, любят и будут ее любить. И не надо из нее формировать какой-то одиозный образ. Боже упаси.

Я сам прошел в ЦСКА путь от рядового до полковника. И я горжусь званием полковника, это царское звание. И уверен, что мои дети и дети моих детей будут этим гордиться. Как и большинством наград, которые, как я считаю, мне еще надо отработать, делясь своими знаниями и опытом. Я отношусь к этому с огромной благодарностью и гордостью», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках