Мамиашвили о словах Исинбаевой про звание майора: «Скорее всего, она имела в виду то, что ее функционал был вне задач, которые решают вооруженные силы»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Михаил Мамиашвили Р-Спорт Легкая атлетика

Михаил Мамиашвили прокомментировал слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

«Наша Елена Исинбаева – большая чемпионка, мягко говоря, не посторонний для меня человек. Боже упаси меня выступать чьим-то адвокатом, но, скорее всего, она имела в виду немного другое. То, что ее основные цели и функционал были вне задач, которые решают вооруженные силы страны – в прямом смысле этих слов.

Она реализовывала свои возможности на аренах, соответственно юридически имея отношение к спортивному клубу армии. А сегодня такая принадлежность спортсмена к ЦСКА имеет порой чисто формальное отношение, потому что они тренируются и выезжают на соревнования практически полностью за счет средств министерства спорта или регионов. Поэтому говорить о спорте в вооруженных силах, к сожалению, можно только с огромной натяжкой.

А если говорить с эмоциональной точки зрения, то я не думаю, что сейчас надо как-то посыпать голову пеплом. Мне трудно это комментировать, и я даже не собираюсь давать какую-то оценку.

Она, скорее всего, хотела сказать, что ее задачей было реализовать себя как спортсмен, что она успешно и делала. В интересах отечественного спорта и на радость болельщикам. Которые, убежден, любят и будут ее любить. И не надо из нее формировать какой-то одиозный образ. Боже упаси.

Я сам прошел в ЦСКА путь от рядового до полковника. И я горжусь званием полковника, это царское звание. И уверен, что мои дети и дети моих детей будут этим гордиться. Как и большинством наград, которые, как я считаю, мне еще надо отработать, делясь своими знаниями и опытом. Я отношусь к этому с огромной благодарностью и гордостью», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России. 

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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30 комментариев

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shahmur
Не надо мы всё поняли - номинальный майор, номинальная конституция, номинальное государство - вот он путинизм
+23
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+23
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Павел Мельников
Потихоньку Елену отмазывают - Губер, Валуев, Мамиашвили. Видимо, скоро последуют извинения и объяснения, что мы все неправильно поняли и пара-тройка елениных туров по регионам )
+19
0
+19
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Александр Жердин
Ответ Дмитрий
Те, кто наезжают или забыли или не знают о ее дружбе с Алиной) будут извиняться
Да как то фиолетово на обоих. А вот то что цирк устроили и со званиями и с наградами(боевыми орденами)превратив их в побрякушки - это точно
+8
0
+8
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Atsuktuvas
"Так вот под этой личиной
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
Ну, настоящий полковник."
(с)
+6
-1
+5
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Viks
Исинбаева обкакала воинское звание майора, которое ей дал Шойга. А заодно и всех других спортсменов со званиями. И тебя, полковник Мамиашвили. А заодно и тех, кто эти звания давал.
+3
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+3
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Дмитрий
Ответ Павел Мельников
Потихоньку Елену отмазывают - Губер, Валуев, Мамиашвили. Видимо, скоро последуют извинения и объяснения, что мы все неправильно поняли и пара-тройка елениных туров по регионам )
Те, кто наезжают или забыли или не знают о ее дружбе с Алиной) будут извиняться
+3
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Сергей Лепехин
Спортсмены сильно умом не обременны, поэтому и не понимают, что говорят
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юджин младший
Тут ведь проблема в чем? Номинально конечно, майор, виртуально тоже. Без вопросов. И сейчас типа решила всех на чистую воду вывести. Какие они там в армии все номинальные. Понимаем! Но блин привилегии то и деньги настоящие получала от армии!!! Где она была раньше? Когда звания получала? Рубанула бы тогда правду - матку. Не понимаю когда ее пытаются отмазать.
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Антон Александров
Борец, а прогнулся как гимнаст!
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Viks
Ответ Melnikov1968
На хрена ты здесь об’яснеяешь, что имел ввиду здравомыслящий человек? Или теперь на каждое высказывание нужен свой переводчик. Занимайся борьбой, в остальном ты не разбираешься.
У него есть сомнение в здравомысии Исинбаевой, поэтому и объясняет за неё.
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Добрый_Ээх
Все правильно сказала Исинбаева. Вся история ЦСКА - сплошное очковтирательство. Это были професииональные спортсмены, а числились кто военным, кто слесарем, кто моряком, кто летчиком, кто пожарным. Создавалась иллюзия мощи любителского спорта. Елена открыла секрет Полишинеля, а у иных уже батхерт начался.
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Viks
"Боже упаси меня выступать чьим-то адвокатом, но я выступлю...
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Melnikov1968
Ответ Viks
У него есть сомнение в здравомысии Исинбаевой, поэтому и объясняет за неё.
Тогда нужно каждое заявление об’яснять. Полная ерунда получается. Скажи так, чтобы сразу было понятно всем, что ты имеешь ввиду.
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Elvagor
Ответ Viks
Это ИХ бизнес, это ИХ федерация, поэтому решать им.
федерация международная, она не чья-то личная
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Viks
Ответ Elvagor
сама определять критерии связи с армией) это же смешно ))) тупизм полнейший
Это ИХ бизнес, это ИХ федерация, поэтому решать им.
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Viks
Ответ Melnikov1968
Тогда нужно каждое заявление об’яснять. Полная ерунда получается. Скажи так, чтобы сразу было понятно всем, что ты имеешь ввиду.
Она хочет, но не может.
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Viks
Ответ Elvagor
по такой логике все спортсмены номинальные офицеры. это понятно. только саму эту проверку спортсменов связанных со спортивными сообществами ЦСКА, Динамо и тд. начали не мы, а на западе. У нас изначально считалось, что это идиотизм обвинять спортсменов в том, что они числятся в ЦСКА и тд. и типа из-за этого относятся к армии. А теперь опа, оказывается Исинбаева не связана с армией, а только номинально. Так все спортсмены так связаны, все! Значит они все в одинаковом положении. На западе создали прецедент.
Прецедент не работает здесь. Каждая федерация будет сама определять критерии связи с армией. Или просто не допустит никого.
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Viks
Ответ Добрый_Ээх
Все правильно сказала Исинбаева. Вся история ЦСКА - сплошное очковтирательство. Это были професииональные спортсмены, а числились кто военным, кто слесарем, кто моряком, кто летчиком, кто пожарным. Создавалась иллюзия мощи любителского спорта. Елена открыла секрет Полишинеля, а у иных уже батхерт начался.
Если бы Исинбаева критиковала эту порочную систему званий, то я бы аплодировал. А она просто хочет усидеть в кресле МОК
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Сергей Фетисов
Слово не воробей,вылетело не вернёшь.Сколько у нас в стране таких номинальных офицеров,генералов.
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С детства болел за Баварию
Что за мода искать смысл в высказываниях других людей? Сказала то, что сказала. Что имела ввиду, то и сказала.
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WOLGAR
Похерили государство, где принятие присяги и воинского звания, тем более офицерского к чему-то обязывало, назвали это преемственностью, как всегда и во всём сохранив и преумножив худшее и отказавшись от самого смысла теперь чему-то удивляемся. Этой великой спортсменке совсем не нужна была никакая армия, её участие в ЦСКА - подъём престижа ЦСКА. Хотя, зачем таким образом поднимать престиж? Это просто хотелки и игрушки начальства, кормящегося на этой теме. Ну и прихоти царей. Недалёкую девушку просто пользовали как хотели, а теперь пытаются ещё в чём-то обвинить. Уверен, она не ответит какое звание старше - майор или капитан 2 ранга и уж точно не ответит генерал-майор или генерал-лейтенант старше по званию.
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Melnikov1968
На хрена ты здесь об’яснеяешь, что имел ввиду здравомыслящий человек? Или теперь на каждое высказывание нужен свой переводчик. Занимайся борьбой, в остальном ты не разбираешься.
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Dmitriy Racheev
- Позвольте, но как же она служила в очистке?
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Elvagor
по такой логике все спортсмены номинальные офицеры. это понятно. только саму эту проверку спортсменов связанных со спортивными сообществами ЦСКА, Динамо и тд. начали не мы, а на западе. У нас изначально считалось, что это идиотизм обвинять спортсменов в том, что они числятся в ЦСКА и тд. и типа из-за этого относятся к армии. А теперь опа, оказывается Исинбаева не связана с армией, а только номинально. Так все спортсмены так связаны, все! Значит они все в одинаковом положении. На западе создали прецедент.
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Олег Мохов
это тот мимиашвили,который собрался ехать до Парижа на танке
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