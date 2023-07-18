Томас Бах о решении по участию россиян в Олимпиаде-2024: «Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре. Я не могу говорить о дедлайнах»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Легкая атлетика

Решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде могут принять в октябре на сессии МОК.

Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. 

«Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов, все будет в порядке. Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии. 

Я не могу говорить о дедлайнах. Мы хотим сделать это (допустить российских и белорусских спортсменов) в интеллигентной манере. Пока слишком рано делать выводы.

Мы наказали российские власти, но мы также хотим защищать права человека. Наша позиция по этому вопросу ясна, она совпадает с позицией специального докладчика ООН.

Также Олимпийская хартия не допускает дискриминации. В мире происходят дюжины военных конфликтов, и мы всегда придерживались позиции, согласно которой спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях.

Азербайджан и Армения, Палестина и Израиль, Эфиопия и Эритрея, Ирак и Иран, вторжение в Афганистан – мы всегда принципиально не наказывали атлетов», – сказал глава МОК в ходе круглого стола со СМИ. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Спецдокладчик ООН: «Запрет участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на основании их гражданства нарушает права человека»

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16 комментариев

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Геннадий Тёкин
"Азербайджан и Армения, Палестина и Израиль, Эфиопия и Эритрея, Ирак и Иран, вторжение в Афганистан – мы всегда принципиально не наказывали атлетов», – сказал глава МОК в ходе круглого стола со СМИ. А что так можно было?
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О-l-О
Я так понимаю, что лицемерие - главная скрепа запада)
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Бартоломью Робертс
"Азербайджан и Армения, Палестина и Израиль, Эфиопия и Эритрея, Ирак и Иран, вторжение в Афганистан – мы всегда принципиально не наказывали атлетов»" (с) Мало того, вы ни разу не лишали спортсменов США флага и гимна. Ни после Вьетнама, ни после Югославии, ни после Ирака, ни после Афганистана.
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Люсия Федосова
Хотели наказать страну и правительство а лишили

спортсменов участвовать в спортивных соревнований ..Двойные стандарты.

в международных
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Melnikov1968
Нет дорогой Бах, вы не власти наказали. Властям ваши решения побоку. В жизни властей ничего не меняется. А вот спортсмены страдают.
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Беглый*
Нормальный глава МОК, который действительно придерживается положений из олимпийской хартии, выступает против дискриминации и хочет сохранить это движение, уже давно послал бы к чертям всю лицемерную часть запада.
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Е...С
Не припомню я что-то нейтральных атлетов не демонстрирующих национальных цветов от Америки.
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Трент Резнор
Стелет мягко, жёстко спать…
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Ruslan Isaev
Сказал бы ему кто не будь на официальном уровне pwel na her
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Виктор Ш.
А отборы уже пройдут. А что с командными видами? Видимо этот клоун говорит противоречивые вещи, чтобы просто откровенным идиотом не выглядеть, но уже поздно.
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гриша ух
Ответ гриша ух
фу....
как же это все фальшиво
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гриша ух
фу....
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Александр Шульгин
Вот же двуличный негодяй
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olvl
Вы не наказали власти никакие, вы наказали спортсменов. И, похоже, не можете ничего, кроме говорить.
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