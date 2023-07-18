Томас Бах о решении по участию россиян в Олимпиаде-2024: «Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре. Я не могу говорить о дедлайнах»

Решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде могут принять в октябре на сессии МОК.

Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов, все будет в порядке. Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии.

Я не могу говорить о дедлайнах. Мы хотим сделать это (допустить российских и белорусских спортсменов) в интеллигентной манере. Пока слишком рано делать выводы.

Мы наказали российские власти, но мы также хотим защищать права человека. Наша позиция по этому вопросу ясна, она совпадает с позицией специального докладчика ООН.

Также Олимпийская хартия не допускает дискриминации. В мире происходят дюжины военных конфликтов, и мы всегда придерживались позиции, согласно которой спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях.

Азербайджан и Армения, Палестина и Израиль, Эфиопия и Эритрея, Ирак и Иран, вторжение в Афганистан – мы всегда принципиально не наказывали атлетов», – сказал глава МОК в ходе круглого стола со СМИ.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Спецдокладчик ООН: «Запрет участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на основании их гражданства нарушает права человека»