Томас Бах о решении по участию россиян в Олимпиаде-2024: «Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре. Я не могу говорить о дедлайнах»
Решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде могут принять в октябре на сессии МОК.
Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
«Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов, все будет в порядке. Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии.
Я не могу говорить о дедлайнах. Мы хотим сделать это (допустить российских и белорусских спортсменов) в интеллигентной манере. Пока слишком рано делать выводы.
Мы наказали российские власти, но мы также хотим защищать права человека. Наша позиция по этому вопросу ясна, она совпадает с позицией специального докладчика ООН.
Также Олимпийская хартия не допускает дискриминации. В мире происходят дюжины военных конфликтов, и мы всегда придерживались позиции, согласно которой спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях.
Азербайджан и Армения, Палестина и Израиль, Эфиопия и Эритрея, Ирак и Иран, вторжение в Афганистан – мы всегда принципиально не наказывали атлетов», – сказал глава МОК в ходе круглого стола со СМИ.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Спецдокладчик ООН: «Запрет участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на основании их гражданства нарушает права человека»
спортсменов участвовать в спортивных соревнований ..Двойные стандарты.
в международных