Песков о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Не считаем его справедливым»

В Кремле прокомментировали решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду 26 июля.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в в ранее установленный срок – 26 июля.

«Мы не считаем его (решение МОК) справедливым», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия выступает категорически против политизации спорта.

«И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая », – добавил представитель Кремля.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?