Песков о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Не считаем его справедливым»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Дмитрий Песков Политика Легкая атлетика

В Кремле прокомментировали решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду 26 июля.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в Париже в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Мы не считаем его (решение МОК) справедливым», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия выступает категорически против политизации спорта.

«И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», – добавил представитель Кремля.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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29 комментариев

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Willy Troll
И эти люди ещё рассуждают о справедливости. В то время когда по телевизору говорят про войну с НАТО и про то, что хорошо бы по НАТОвцам ударить ядерной ракетой, стремиться попасть на Олимпиаду в НАТОвскую страну.
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ESF
Кто прочитал это его безразличным, шепчущим голосом?
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Ебздрогыч
По его словам, Россия выступает категорически против политизации спорта.

А когда спортсменов загоняли на политический митинг в Лужники - это тоже против политизации спорта? Или это другое?
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Melnikov1968
Дмитрий Навка в своем репертуаре: очередное высказывание за которым ничего не стоит. Это любой может сказать.
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Мистер Уайт
Ответ Ебздрогыч
По его словам, Россия выступает категорически против политизации спорта. А когда спортсменов загоняли на политический митинг в Лужники - это тоже против политизации спорта? Или это другое?
Ты мне это прекращай! Никто спортсменов не загонял на митинг в Лужниках, они шли туда радостно добровольно! Ещё и оспаривали право постоять поближе к царю.
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Obdob
"Кремль не потерпит унижения России чаще, чем раз в неделю" - добавил Песков
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Дмитрий Турецкий
как надоели эти лицемеры
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Igor Pivovarov
Патологического лжеца забыли спросить о справедливости.
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Red Sonya
Ответ Willy Troll
И эти люди ещё рассуждают о справедливости. В то время когда по телевизору говорят про войну с НАТО и про то, что хорошо бы по НАТОвцам ударить ядерной ракетой, стремиться попасть на Олимпиаду в НАТОвскую страну.
Слабо представляю себе вечернее полит шоу на ббс или снн обсуждающее какую часть рф стоит бомбить первой и что сделать с лукашенко когда поймают
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Мишаня Кашников
Ответ Willy Troll
И эти люди ещё рассуждают о справедливости. В то время когда по телевизору говорят про войну с НАТО и про то, что хорошо бы по НАТОвцам ударить ядерной ракетой, стремиться попасть на Олимпиаду в НАТОвскую страну.
меньше смотрите телевизор
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centavr1
"Россия выступает категорически против политизации спорта". для того, чтобы убедиться в правдивости этих слов, достаточно посмотреть ежедневную программу "есть тема" на матч тв.
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Мистер Уайт
Обычно Песков отвечает, что ему ничего об этом неизвестно. Прогресс.
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wlad wasew
Лучше бы послал, чем так мямлить.
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mishash
Непонятно, что теперь делать со всеми пробирками с мочой
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Аркус
Да у нас спорт и политика неразделимы,как сиамские близнецы!
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Вечно в бане
Странно, что усатая колонка выдала что-то кроме «Мы не уполномочены комментировать подобное».
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Brokkoli
Ответ wlad wasew
Лучше бы послал, чем так мямлить.
Ну он же не МИДе работает
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Igor Pivovarov
Кому-то еще есть дело до его реакции? В мире, да и в России.
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Pasha0403
то что у усатой дуры часики за 27 млн тоже не очень справедливо
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#nikon
О чём говорить, у МОК даже до русских шашек руки дотянулись!
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Red Sonya
А в 1940 году олимпиада была? А в 1944? А в 1948 - германия была?
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Мишаня Кравцов
Справедливость настанет после победы в СВО. После этого Украина снова станет никому не интересной территорией, отделяющей Польшу от людей (если от нее вообще что-то останется), американский дипстейт солидно обогатится на поставках вооружения, а Россию потеряет смысл демонизировать.
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Atsuktuvas
Усы торчком, справедливость пучком.
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batterbin
Как гласит народная мудрость, если тебе кажется, что кругом одни враги, мудаки и прочие нежелательные элементы, то, скорее всего, кругом все совершенно нормальные, а ты и есть тот самый нежелательный элемент...
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Olga.t
Ну, не считаете справедливым вы эти решения, а дальше-то что??? Что сделали, чтобы изменить ситуацию, или хотя бы планируете что-то сделать?
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