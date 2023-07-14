Песков о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Не считаем его справедливым»
В Кремле прокомментировали решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду 26 июля.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в Париже в ранее установленный срок – 26 июля.
«Мы не считаем его (решение МОК) справедливым», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия выступает категорически против политизации спорта.
«И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», – добавил представитель Кремля.
В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?
А когда спортсменов загоняли на политический митинг в Лужники - это тоже против политизации спорта? Или это другое?