Поздняков о решении по участию россиян в Олимпиаде-2024: «Фактический дедлайн – дата начала Игр»

Глава ОКР назвал дедлайн в вопросе об участии россиян в Олимпиаде-2024 в Париже.

– Вы ждали каких‑то новостей с недавней сессии МОК (Международного олимпийского комитета)? Время‑то с Олимпиадой уже поджимает.

– Нет, ничего не ждал. Та политика, которую выбрал МОК, не работает в настоящий момент. Мы видим, что никаких практических действий после этих решений не происходит. Как здравомыслящий человек считаю так: если я пытаюсь сделать какое‑то действие, и оно не приносит эффекта, надо сесть и подумать, правильно ли я это делаю.

Мне сложно говорить о том, что планирует МОК. Задача ОКР (Олимпийского комитета России) в настоящий момент – доводить четкую, понятную и всеобъемлющую позицию до наших коллег из Лозанны, чтобы они были информированы о подходах, которые не работают.

Мы готовы рассматривать другие подходы, если они будут. Пока же мы сконцентрированы на себе, будем заниматься развитием спорта в своей стране в интересах будущих поколений наших олимпийцев.

– Есть какой‑то четкий дедлайн, когда будет ясно: мы как команда не едем на Олимпиаду?

– Очевидно, что фактический дедлайн – дата начала Олимпийских игр. Но есть определенные нюансы. Например, визы. Мы это увидели недавно на примере молодежных соревнований по борьбе: выдаются какие‑то визы, но выдаются они в тот момент, когда соревнования уже вот‑вот начинаются, – сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении