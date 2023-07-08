Дмитрий Свищев: «Наши западные коллеги сделали все, чтобы Россия не смогла отбираться на Олимпиаду, но мы нашли альтернативный путь в Азии»

Дмитрий Свищев высказался о допуске российских спортсменов к Азиатским играм.

«Азиатские игры — отличный шанс для наших спортсменов продемонстрировать свой высокий уровень подготовки.

Наши западные коллеги сделали все, чтобы Россия не смогла отбираться на Олимпиаду в , но мы нашли альтернативный путь в Азии.

Конечно, условия из-за рекомендаций трудно назвать справедливыми. Надеемся, что скоро МОК примет более адекватные меры по российским спортсменам.

Азиатские игры только приобретут от прихода наших спортсменов, а вот западные турниры только теряют от нашего неучастия.

Русофобская позиция на Западе только разрушает ценности в мировом спорте. Они убивают интерес к спорту, так как на российских спортсменах всегда приходили смотреть люди со всего мира.

Без россиян Олимпиада не может считаться полноценной», — заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета