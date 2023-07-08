Дмитрий Свищев: «Наши западные коллеги сделали все, чтобы Россия не смогла отбираться на Олимпиаду, но мы нашли альтернативный путь в Азии»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Азиатские игры Париж-2024 Легкая атлетика

Дмитрий Свищев высказался о допуске российских спортсменов к Азиатским играм.

«Азиатские игры — отличный шанс для наших спортсменов продемонстрировать свой высокий уровень подготовки.

Наши западные коллеги сделали все, чтобы Россия не смогла отбираться на Олимпиаду в Париже, но мы нашли альтернативный путь в Азии.

Конечно, условия из-за рекомендаций МОК трудно назвать справедливыми. Надеемся, что скоро МОК примет более адекватные меры по российским спортсменам.

Азиатские игры только приобретут от прихода наших спортсменов, а вот западные турниры только теряют от нашего неучастия.

Русофобская позиция на Западе только разрушает ценности в мировом спорте. Они убивают интерес к спорту, так как на российских спортсменах всегда приходили смотреть люди со всего мира.

Без россиян Олимпиада не может считаться полноценной», — заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета

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9 комментариев

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Alex
Ага, правда, даже медалей в случае их выигрыша не дадут)) наш геостратег это предвидел или предугадал?
Вот это реальный позор, а не участие в Олимпиаде с нейтральным статусом
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арап Петра Великого
Без россиян Олимпиада не может считаться полноценной...
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Наверное они все умрут. Какой ужас...
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Oleg Olegov
Ох уж эти наши западные коллеги, все беды из-за них!
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арап Петра Великого
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https://yandex.ru/video/preview/6469366607043122661
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а сейчас мы что- то приуныли...
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Dinamik1
Нормальный человек назовет коллегой того кто тебя гнобит унижает и вобще хочет уничтожить.
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Viks
Гу: "У нас 90 процентов — это представители ЦСКА, «Динамо», Росгвардии, спортивные клубы ФСБ. Они куда поедут? "
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Bobby Clarke
На Азиатские игры ещё более жёсткие условия - вне зачёта! Но в ту сторону лаять опасно, а народцу как-нибудь объясним, он у нас понятливый, ещё и не такое впаривали.
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Viks
Без россиян Олимпиада не может считаться полноценной» --- Олимпийские чемпионы 1984 прослезились... Не переживай, Свищ - Бах допустит до олимпиады трёх россиян, чтобы было кому белый флаг нести.
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Харламов Никита
Ответ Alex
Ага, правда, даже медалей в случае их выигрыша не дадут)) наш геостратег это предвидел или предугадал? Вот это реальный позор, а не участие в Олимпиаде с нейтральным статусом
зато какая экономия ХАВАЛЫ вместо БМВ для медалистов 😜😜😜
+2
-2
0
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