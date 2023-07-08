Дмитрий Свищев: «Наши западные коллеги сделали все, чтобы Россия не смогла отбираться на Олимпиаду, но мы нашли альтернативный путь в Азии»
Дмитрий Свищев высказался о допуске российских спортсменов к Азиатским играм.
«Азиатские игры — отличный шанс для наших спортсменов продемонстрировать свой высокий уровень подготовки.
Наши западные коллеги сделали все, чтобы Россия не смогла отбираться на Олимпиаду в Париже, но мы нашли альтернативный путь в Азии.
Конечно, условия из-за рекомендаций МОК трудно назвать справедливыми. Надеемся, что скоро МОК примет более адекватные меры по российским спортсменам.
Азиатские игры только приобретут от прихода наших спортсменов, а вот западные турниры только теряют от нашего неучастия.
Русофобская позиция на Западе только разрушает ценности в мировом спорте. Они убивают интерес к спорту, так как на российских спортсменах всегда приходили смотреть люди со всего мира.
Без россиян Олимпиада не может считаться полноценной», — заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета
Вот это реальный позор, а не участие в Олимпиаде с нейтральным статусом
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Наверное они все умрут. Какой ужас...
https://yandex.ru/video/preview/6469366607043122661
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а сейчас мы что- то приуныли...