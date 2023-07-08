Гендиректор Олимпийского союза Азии: «Россияне смогут выступать на Азиатских играх только в индивидуальных видах»

Российские спортсмены на Азиатских играх могут выступать только в индивидуальных видах.

Об этом заявил генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн Аль‑Мусаллам.

«Как и ранее обсуждалось на уровне всего олимпийского движения, , международных федераций по видам спорта, после серии консультаций с оргкомитетом, а также основываясь на базовых принципах, что спорт — вне какого‑либо политического влияния, действуя в интересах спорта, мы приняли решение допустить российских и белорусских независимых атлетов, квота — 500 человек, до участия под нейтральным флагом, в нейтральном статусе.

Политики не будут приглашены.

Допущенные будут соревноваться вне медального зачета. Запрещены все символы, которые имеют отношение к России или Беларуси.

Важно, что этим решением мы даем возможность нейтральным атлетам квалифицироваться на в . Участие примут только спортсмены в индивидуальных видах спорта. Это базовые правила допуска для россиян и белорусов на игры в нейтральном статусе», — сказал Аль‑Мусаллам во время 42‑й генеральной ассамблеи ОСА.