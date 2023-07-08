Гендиректор Олимпийского союза Азии: «Россияне смогут выступать на Азиатских играх только в индивидуальных видах»

Теги МОК Олимпийская сборная России Сборная Беларуси Азиатские игры Париж-2024 Матч ТВ Легкая атлетика

Российские спортсмены на Азиатских играх могут выступать только в индивидуальных видах.

Об этом заявил генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн Аль‑Мусаллам.

«Как и ранее обсуждалось на уровне всего олимпийского движения, МОК, международных федераций по видам спорта, после серии консультаций с оргкомитетом, а также основываясь на базовых принципах, что спорт — вне какого‑либо политического влияния, действуя в интересах спорта, мы приняли решение допустить российских и белорусских независимых атлетов, квота — 500 человек, до участия под нейтральным флагом, в нейтральном статусе.

Политики не будут приглашены.

Допущенные будут соревноваться вне медального зачета. Запрещены все символы, которые имеют отношение к России или Беларуси.

Важно, что этим решением мы даем возможность нейтральным атлетам квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Участие примут только спортсмены в индивидуальных видах спорта. Это базовые правила допуска для россиян и белорусов на Азиатские игры в нейтральном статусе», — сказал Аль‑Мусаллам во время 42‑й генеральной ассамблеи ОСА.

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4 комментария

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Olga.t
И ещё вопрос - будет ли государство оплачивать участие российских спортсменов в нейтральном статусе? Или, что называется, "сама-сама-сама"?)
В таком случае нужен либо спонсор, либо личные средства.
Ждём решение Минспорта...или ОКР, или других причастных и заинтересованных лиц.
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арап Петра Великого
Ответ Olga.t
И ещё вопрос - будет ли государство оплачивать участие российских спортсменов в нейтральном статусе? Или, что называется, "сама-сама-сама"?) В таком случае нужен либо спонсор, либо личные средства. Ждём решение Минспорта...или ОКР, или других причастных и заинтересованных лиц.
Все будет зависеть от дисконта на нефть...
+2
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Yan D
Ответ Olga.t
И ещё вопрос - будет ли государство оплачивать участие российских спортсменов в нейтральном статусе? Или, что называется, "сама-сама-сама"?) В таком случае нужен либо спонсор, либо личные средства. Ждём решение Минспорта...или ОКР, или других причастных и заинтересованных лиц.
Поскольку руководители этих полуживых организаций приглашены не будут, то они есть лица не заинтересованные🤷‍♂️
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Olga.t
В общем, те же самые условия, что выдвигает МОК и все международные Федерации.
Как не крутись, условия одинаковые...
Единственное, что эти соревнования могут быть квалификацией на ОИ, если вдруг кого-то из наших допустят.
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