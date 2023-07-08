Гендиректор Олимпийского союза Азии: «Россияне смогут выступать на Азиатских играх только в индивидуальных видах»
Российские спортсмены на Азиатских играх могут выступать только в индивидуальных видах.
Об этом заявил генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн Аль‑Мусаллам.
«Как и ранее обсуждалось на уровне всего олимпийского движения, МОК, международных федераций по видам спорта, после серии консультаций с оргкомитетом, а также основываясь на базовых принципах, что спорт — вне какого‑либо политического влияния, действуя в интересах спорта, мы приняли решение допустить российских и белорусских независимых атлетов, квота — 500 человек, до участия под нейтральным флагом, в нейтральном статусе.
Политики не будут приглашены.
Допущенные будут соревноваться вне медального зачета. Запрещены все символы, которые имеют отношение к России или Беларуси.
Важно, что этим решением мы даем возможность нейтральным атлетам квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Участие примут только спортсмены в индивидуальных видах спорта. Это базовые правила допуска для россиян и белорусов на Азиатские игры в нейтральном статусе», — сказал Аль‑Мусаллам во время 42‑й генеральной ассамблеи ОСА.
В таком случае нужен либо спонсор, либо личные средства.
Ждём решение Минспорта...или ОКР, или других причастных и заинтересованных лиц.
Как не крутись, условия одинаковые...
Единственное, что эти соревнования могут быть квалификацией на ОИ, если вдруг кого-то из наших допустят.