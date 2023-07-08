Васильев о допуске россиян к Азиатским играм: «Не вижу в этом ничего нового. Для нас ничего не изменится, пока не изменится общеполитическая ситуация»

Дмитрий Васильев высказался о допуске россиян к Азиатским играм.

Ранее стало известно, что до 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх в Китае. Они будут допущены на соревнования в нейтральном статусе и вне медального зачета.

– Я не вижу в этой ситуации ничего нового. На мой взгляд, для нас ничего не изменится, пока не изменится общеполитическая ситуация.

Сейчас задан тренд на то, чтобы объявить Россию главным злодеем в мире. Ну и, соответственно, даже иностранные спортсмены стали относиться к российским с высокой долей подозрения, недоверия и даже вражды.

Томас Бах, глава МОК, сильно озабочен тем, чтобы не произошло настоящего раскола в олимпийском движении. А все к этому идет, потому что именно Бах своими решениями разделил спортсменов на «правильных» и «неправильных».

Теперь он пытается каким-то образом удержать ситуацию, потому что Россия объявила, что будет создавать с партнерами альтернативные международные спортивные игры со справедливыми принципами отбора для участия. Без оглядки на национальность и политические предпочтения атлетов.

– Это серьезный вызов для Международного олимпийского комитета?

– Конечно. И Бах в связи с этим пытается сделать такой реверанс: да, давайте примем Россию, но на заведомо невыполнимых условиях. Ну, кто пойдет на такие условия – без флага, без гимна, в индивидуальном статусе? Да никто.

Поэтому, я думаю, мы наблюдаем обычную попытку создать видимость того, что что-то происходит. Все якобы ищут выход из создавшейся ситуации. Но это все цинично и фальшиво, – сказал двукратный олимпийский чемпион.