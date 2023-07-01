Шубенков после травмы в ДТП: «Перспективы посоревноваться в этом сезоне пока выглядят туманными, но надежды я не оставляю»

Сергей Шубенков после травмы в ДТП назвал «туманными» перспективы выступить в этом сезоне.

Шубенков – чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами. В июне сообщалось, что он сломал ключицу после падения с мотоцикла.

«Всем спасибо, кто писал и спрашивал, как у меня дела, и желал всяких приятностей. Так вот, у меня все хорошо. Была причина, почему я не выходил на связь так долго, но об этом потом.

Сейчас же хочу сказать, что я поправляюсь. Перспективы посоревноваться в этом сезоне пока выглядят туманными, но надежды я не оставляю», – написал спортсмен в телеграм-канале.

Тренер Шубенкова о травме из-за ДТП: «Абсолютно идиотский поступок. Человек часть карьеры берет и выбрасывает»