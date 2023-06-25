Тренер Шубенкова: «Есть люди в спорте, которые и в солидном возрасте умели добиваться высоких результатов. Они продолжают этим жить, а у Сергея в этом плане есть вопросы»

Теги Бег сборная России происшествия сборная США травмы сборная Великобритании Аллен Джонсон Линфорд Кристи Сергей Шубенков Сергей Клевцов Легкая атлетика

Тренер Сергея Шубенкова рассказал, когда легкоатлет сможет вернуться к соревнованиям.

Ранее 32-летний Шубенков получил перелом ключицы после падения с мотоцикла. Спортсмен является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.

«Это (возвращение – Sports.ru) во многом зависит от него самого, есть люди в спорте, которые и в солидном возрасте умели добиваться высоких результатов, те же Линфорд Кристи, Аллен Джонсон. Они так бегают в этом возрасте, потому что продолжают этим жить, а у Сергея в этом плане есть определенные вопросы.

Если у него будет желание вернуться даже в этом сезоне, то я всегда рядом, никуда не делся, но не знаю, получится ли [у Шубенкова]», – отметил Клевцов.

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Серега оч хороший спортсмен нет слов, вот только эти все ограничения в выступлениях на международке ему и не дают продвигаться вперед. Надеюсь, что из него получится оч крутой тренер
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