Тренер Шубенкова: «Есть люди в спорте, которые и в солидном возрасте умели добиваться высоких результатов. Они продолжают этим жить, а у Сергея в этом плане есть вопросы»

Тренер Сергея Шубенкова рассказал, когда легкоатлет сможет вернуться к соревнованиям.

Ранее 32-летний Шубенков получил перелом ключицы после падения с мотоцикла. Спортсмен является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.

«Это (возвращение – Sports.ru) во многом зависит от него самого, есть люди в спорте, которые и в солидном возрасте умели добиваться высоких результатов, те же Линфорд Кристи, Аллен Джонсон. Они так бегают в этом возрасте, потому что продолжают этим жить, а у Сергея в этом плане есть определенные вопросы.

Если у него будет желание вернуться даже в этом сезоне, то я всегда рядом, никуда не делся, но не знаю, получится ли [у Шубенкова]», – отметил Клевцов.