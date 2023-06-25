Тренер Шубенкова о травме из-за ДТП: «Абсолютно идиотский поступок. Человек часть карьеры берет и выбрасывает»
Тренер назвал «идиотским» поступок Сергея Шубенкова, сломавшего ключицу из-за ДТП.
Шубенков получил травму в результате падения с мотоцикла, поехав кататься после тренировки.
«Я очень сильно разочарован, это абсолютно немотивированный, непрофессиональный и идиотский поступок. Он мне позвонил, и я ему сказал чисто по-христиански, мол, лежачего не бьют. Что, я буду кричать, какой он идиот? Это и так очевидно.
Это тотально блаженный поступок. У человека точно не 10 лет карьеры впереди, и он часть карьеры берет и выбрасывает. Не знаю, когда он вернется к тренировкам, я даже готов, что он не вернется уже, судя по тому, что все идет по нисходящей.
Есть два Шубенкова – до 2018 года и после. Когда все идет так, у тебя либо есть силы грести против течения, либо нет», – рассказал личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
Шубенков – чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.
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