Тренер Шубенкова о травме из-за ДТП: «Абсолютно идиотский поступок. Человек часть карьеры берет и выбрасывает»

Теги Бег сборная России происшествия травмы Сергей Шубенков Сергей Клевцов Легкая атлетика

Тренер назвал «идиотским» поступок Сергея Шубенкова, сломавшего ключицу из-за ДТП.

Шубенков получил травму в результате падения с мотоцикла, поехав кататься после тренировки.

«Я очень сильно разочарован, это абсолютно немотивированный, непрофессиональный и идиотский поступок. Он мне позвонил, и я ему сказал чисто по-христиански, мол, лежачего не бьют. Что, я буду кричать, какой он идиот? Это и так очевидно.

Это тотально блаженный поступок. У человека точно не 10 лет карьеры впереди, и он часть карьеры берет и выбрасывает. Не знаю, когда он вернется к тренировкам, я даже готов, что он не вернется уже, судя по тому, что все идет по нисходящей.

Есть два Шубенкова – до 2018 года и после. Когда все идет так, у тебя либо есть силы грести против течения, либо нет», – рассказал личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Шубенков – чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.

11 комментариев

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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Fona
Он с тем же успехом мог получить травму ездя на машине или подскользнувшись на мокром полу, почему какие-то обычные действия с несчастным случаем считаются идиотскими?
Потому что больше шансов, что ты получишь травму в результате какого-то экстремального случая типа езды на мотоцикле, чем подскользнувшись на мокром полу
+4
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yaki2104
А где бы он соревновался? В России ему мало так то.
+2
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+2
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Atlichna
Это нормально. Мотивации ограничивать себя в чем-то у многих топовых российских атлетов после февраля 2022 нет.
+1
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+1
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Kermit
Может быть Сергей для себя всё решил?
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Ковид 07.10.52
Надо было меньше болтать...
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ yaki2104
А где бы он соревновался? В России ему мало так то.
Ну у нас сейчас других вариантов нет
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bezsugar
Ответ yaki2104
А где бы он соревновался? В России ему мало так то.
Ну другие же в тех же условиях. Берут, что дают, т.е. внутренние соревнования. по Шубенкову тренер прав насчет до 2018 и после. у него когда были шансы с олимпиадой, он не воспользовался, как например уцепилась за золотые возможности та же Ласицкене. Плюс мутная история с допингом, да, отмазался, но осадочек остался.
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