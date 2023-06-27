Привалова о травме Шубенкова в ДТП: «Возможно, этот сезон у него вылетит полностью»

Теги Бег сборная России происшествия Ирина Привалова ВФЛА травмы Сергей Шубенков Легкая атлетика

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков может пропустить весь сезон из-за травмы.

Ранее Шубенков сломал ключицу в результате падения с мотоцикла.

«Не знаю всех подробностей, могу сказать лишь одно: счастье, что это всего лишь ключица. Для спортсмена любая травма плоха, но самое страшное – это голова и ноги.

Думаю, Сергей сделает из этой ситуации правильные выводы. Посмотрим, что покажет обследование и сколько займет восстановление. Возможно, этот сезон у него вылетит полностью.

Но я верю, что он вернется к тренировкам и ещё порадует нас своими выступлениями. Пусть даже и только в следующем году», – сказала Привалова.

Также первый вице-президент ВФЛА прокомментировала высказывания тренера Сергея Клевцова, который назвал действия Шубенкова «идиотскими».

«Мне кажется, это было сказано на эмоциях, и тут я тренера полностью понимаю. Он столько сил вкладывал в подготовку, и вот сейчас, в разгар сезона, когда вся эта работа должна была воплощаться в результат, случается такая неприятная ситуация», – отметила Привалова.

Тренер Шубенкова о травме из-за ДТП: «Абсолютно идиотский поступок. Человек часть карьеры берет и выбрасывает»

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