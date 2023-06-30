«Бриллиантовая лига». Ингебригтсен, Бол, Чопра, Краузер, Олислагерс, Камачо-Куинн, Та Лу, Мун одержали победы, другие результаты

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В Лозанне прошел этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Лозанна, Швейцария

Женщины

100 м

1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,88

2. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,07

3. Джина Люкенкемпер (Германия) – 11,17

100 м с/б

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,40

2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,47

3. Тиа Джонс (США) – 12,51

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,76

2. Вииви Лехикойнен (Финляндия) – 54,67

3. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 55,12

800 м

1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,43

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.58,37

3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.58,90

3000 м с/п

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.05,98

2. Сембо Алемайеху (Эфиопия) – 9.06,82

3. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.11,91

Прыжки в высоту

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,02

2. Ирина Геращенко (Украина) – 2,00

3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97

Прыжки с шестом

1. Кэти Мун (США) – 4,82

2. Вилма Мурто (Финляндия) – 4,77

3. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) – 4,71

Копье

1. Маккензи Литтл (Австралия) – 65,70

2. Харука Китагути (Япония) – 63,34

3. Лина Музе (Латвия) – 62,58

Мужчины

110 м с/б

1. Шунске Изумия (Япония) – 13,22

2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,23

3. Жюст Квау-Матей (Франция) – 13,37

200 м

1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 20,01

2. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11

3. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,21

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.28,72

2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 3.29,51

3. Джош Керр (Великобритания) – 3.29,64

5000 м

1. Бериху Арегави (Эфиопия) – 12.40,45

2. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 12.41,61

3. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.49,80

Прыжки в длину

1. ЛаКван Наирн (Багамские острова) – 8,11

2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,07

3. Юки Хашиока (Япония) – 7,98

Ядро

1. Райан Краузер (США) – 22,29

2. Том Уолш (Новая Зеландия) – 21,99

3. Филипп Михалевич (Хорватия) – 21,42

Копье

1. Нирадж Чопра (Индия) – 87,66

2. Юлиан Вебер (Германия) – 87,03

3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 86,13

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