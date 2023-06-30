«Бриллиантовая лига». Ингебригтсен, Бол, Чопра, Краузер, Олислагерс, Камачо-Куинн, Та Лу, Мун одержали победы, другие результаты
В Лозанне прошел этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Лозанна, Швейцария
Женщины
100 м
1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,88
2. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,07
3. Джина Люкенкемпер (Германия) – 11,17
100 м с/б
1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,40
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,47
3. Тиа Джонс (США) – 12,51
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,76
2. Вииви Лехикойнен (Финляндия) – 54,67
3. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 55,12
800 м
1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,43
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.58,37
3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.58,90
3000 м с/п
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.05,98
2. Сембо Алемайеху (Эфиопия) – 9.06,82
3. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.11,91
Прыжки в высоту
1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,02
2. Ирина Геращенко (Украина) – 2,00
3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97
Прыжки с шестом
1. Кэти Мун (США) – 4,82
2. Вилма Мурто (Финляндия) – 4,77
3. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) – 4,71
Копье
1. Маккензи Литтл (Австралия) – 65,70
2. Харука Китагути (Япония) – 63,34
3. Лина Музе (Латвия) – 62,58
Мужчины
110 м с/б
1. Шунске Изумия (Япония) – 13,22
2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,23
3. Жюст Квау-Матей (Франция) – 13,37
200 м
1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 20,01
2. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11
3. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,21
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.28,72
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 3.29,51
3. Джош Керр (Великобритания) – 3.29,64
5000 м
1. Бериху Арегави (Эфиопия) – 12.40,45
2. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 12.41,61
3. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.49,80
Прыжки в длину
1. ЛаКван Наирн (Багамские острова) – 8,11
2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,07
3. Юки Хашиока (Япония) – 7,98
Ядро
1. Райан Краузер (США) – 22,29
2. Том Уолш (Новая Зеландия) – 21,99
3. Филипп Михалевич (Хорватия) – 21,42
Копье
1. Нирадж Чопра (Индия) – 87,66
2. Юлиан Вебер (Германия) – 87,03
3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 86,13
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