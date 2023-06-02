«Бриллиантовая лига». Бол, Найтон, Та Лу, Холлоуэй и Оллмен одержали победы

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В Италии проходит третий этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Рим/Флоренция, Италия

Женщины

100 м

1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,97

2. Джина Люкенкемпер (Германия) – 11,09

3. Имани Лансиквот (Великобритания) – 11,16

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,43

2. Шамир Литтл (США) – 53,38

3. Энн Холл (США) – 54,42

3000 м с/п

1. Сембо Алемайеху (Эфиопия) – 9.00,71

2. Жаклин Чепкоеч (Кения) – 9.04,07

3. Зерф Вондемаген (Эфиопия) – 9.04,61

Диск

1. Валери Оллмен (США) – 65,96

2. Фэн Бинь (Китай) – 65,91

3. Шанис Крафт (Германия) – 64,67

Мужчины

110 м с/б

1. Грант Холлоуэй (США) – 13,04

2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,10

3. Девон Аллен (США) – 13,19

200 м

1. Эррион Найтон (США) – 19,89

2. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,28

3. Аарон Браун (Канада) – 20,31

Тройной прыжок

1. Энди Диас Эрнандес (Куба) – 17,75

2. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,68

3. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,12

Ядро

1. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,73

2. Том Уолш (Новая Зеландия) – 21,69

3. Томаш Станек (Чехия) – 21,64

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

1 комментарий

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Михаил Ситников
Тина Сутей для меня феномен. вот почему она запрыгала именно после 30? загадка
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