«Бриллиантовая лига». Бол, Найтон, Та Лу, Холлоуэй и Оллмен одержали победы
В Италии проходит третий этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Рим/Флоренция, Италия
Женщины
100 м
1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,97
2. Джина Люкенкемпер (Германия) – 11,09
3. Имани Лансиквот (Великобритания) – 11,16
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,43
2. Шамир Литтл (США) – 53,38
3. Энн Холл (США) – 54,42
3000 м с/п
1. Сембо Алемайеху (Эфиопия) – 9.00,71
2. Жаклин Чепкоеч (Кения) – 9.04,07
3. Зерф Вондемаген (Эфиопия) – 9.04,61
Диск
1. Валери Оллмен (США) – 65,96
2. Фэн Бинь (Китай) – 65,91
3. Шанис Крафт (Германия) – 64,67
Мужчины
110 м с/б
1. Грант Холлоуэй (США) – 13,04
2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,10
3. Девон Аллен (США) – 13,19
200 м
1. Эррион Найтон (США) – 19,89
2. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,28
3. Аарон Браун (Канада) – 20,31
Тройной прыжок
1. Энди Диас Эрнандес (Куба) – 17,75
2. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,68
3. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,12
Ядро
1. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,73
2. Том Уолш (Новая Зеландия) – 21,69
3. Томаш Станек (Чехия) – 21,64
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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