Россия и США пока не выплатили обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству

В WADA сообщили, что Россия и США не выплатили взносы за текущий год.

«Россия и США пока не выплатили взносы в за 2023 год, Япония, в свою очередь, уже сделала это», – сообщили в пресс-службе WADA.

Россия, Франция, Германия, Италия и Великобритания должны выплатить по 1 267 023 доллара в бюджет WADA. Наибольшие взносы необходимо внести США (3 419 795), Канаде (1 709 897) и Японии (1 502 800).

Сообщается, что Франция, Германия, Италия, Великобритания и Канада внесли свои взносы в WADA к началу мая.