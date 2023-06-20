Полиция проводит обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпиады-2024 во Франции

Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF) во Франции проводит обыски в штаб-квартире оргкомитета летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом сообщает агентство AFP. Штаб-квартира расположена в Сен-Дени, пригороде французской столицы.

Предполагается, что обыски ведутся в рамках двух предварительных расследований, начатых в 2017 и 2022 годах по подозрению в незаконном заключении контрактов в рамках организации Игр. Рейд также связан с деятельностью государственного органа Solideo, отвечающего за олимпийскую инфраструктуру.

В апреле 2021 года два отчета Французского антикоррупционного агентства (AFA) об организации Олимпиады указали на несколько возможных нарушений, включая «конфликт интересов, наносящий ущерб имиджу Игр».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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