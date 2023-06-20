МОК о возможном допуске России к Играм по принципу сборной беженцев: «Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

МОК опроверг слухи о том, что Россию допустят к Играм-2024 по принципу сборной беженцев.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщало, что атлетов из России могут допустить к Олимпиаде-2024 в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла. Позиция МОК остается абсолютно неизменной», – сообщили в МОК, сославшись на предыдущие рекомендации относительно участия россиян в международных соревнованиях.

Россию могут пригласить на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

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28 комментариев

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Никому_никабельный
Пустили слух, посмотрели на реакцию, сделали заявление. Молодцы
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+12
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sashafan2
Я изначально писал, что это недостоверная новость, потому что она есть только в одном источнике. Но на нее купились все, включая министра спорта🤣 Хотя казалось бы он должен быть информирован лучше других.
+12
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sintenced
Что же получается? Агентство "весь спорт" наврало?
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anatol&#8242;
Ответ sashafan2
Я изначально писал, что это недостоверная новость, потому что она есть только в одном источнике. Но на нее купились все, включая министра спорта🤣 Хотя казалось бы он должен быть информирован лучше других.
Скорее наоборот, минспорта через "Весь спорт" вбросили новость, чтобы на упреждении "отреагировать".В принципе сработало, "общественное мнение" сформировано, все кто хотел высказались. Достаточно глянуть, кто основатель агенства, и где успел поработать
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Mikl_5555
с нетерпением ждем позицию кожевникова по ситуации..
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Michael1969
Ответ sintenced
Что же получается? Агентство "весь спорт" наврало?
Оно это делает постоянно, например, заведомо неверно переводя материалы МОК или федераций
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Мишаня Кашников
Ответ sintenced
Нееет, не может быть, так не бывает! Российские информагентства никогда не врут же!
как же они так могут 🥺
все информагентства пишут правду (особенно Сан, или Нью-Йорк Таймс) а наши врут
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Mypta3uh23
Что вы творите, там некоторые личности уже танки заправляют, что бы в Париж ехать на олимпиаду
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Наталья Филичева
От Киева за 3 дня, до статуса сборной-беженцев. Интересно.
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Olga.t
Ответ anatol&#8242;
С другой стороны, какие варианты остались у МОК? Только нейтральный статус в двух вариантах, заявки от федераций или в частном порядке. "Вброс" мог легко появиться из-за утечек в процессе согласования вариантов. Никаких решений пока не принято только потому, что сегодня начинается заседание исполкома МОК, на котором это планируется озвучить.
Когда будет принято решение - будет тема для обсуждения. Пока просто пилят опилки по десятому кругу.
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anatol&#8242;
Ответ Olga.t
МОК после этого вброса заявил, что никаких решений по условиям допуска россиян не принято, но тема "пошла в народ", начались обзвоны экспертов и гневные " изобличения врагов".
С другой стороны, какие варианты остались у МОК? Только нейтральный статус в двух вариантах, заявки от федераций или в частном порядке. "Вброс" мог легко появиться из-за утечек в процессе согласования вариантов. Никаких решений пока не принято только потому, что сегодня начинается заседание исполкома МОК, на котором это планируется озвучить.
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Мишаня Кашников
Ответ sintenced
про госдолг забыл
и захват ресурсов
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Сергей
А наши депутаты уже наперёд откоментировались по этому поводу
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DpeMa111
Не понятно зачем мусолить эту тему, если МОК четко и понятно уже высказался по этой теме, допускать в статусе нейтрала "чистых" спортсменов
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Spartakus1984
Позиция МОК остается абсолютно неизменной», политика в спорте.
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Nick Crosier
Логичнее украину к беженцам причислить. Там сколько за границу уехало
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arisstopane
на дурака не нужен нож,
ему немного подмигнёшь и делай с ним чтохош!
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Владимир Беспутин
"Весь спорт" должен называться "Весь спам"
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Russ Ivan
Вообще не имеет никакого значение - все лучшие и командники всё равно будут удалены. Это по сути знак молодым российским спортсменам менять гражданство и бежать...
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Алексей Ильин
Круговорот спортивных уток в природе
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