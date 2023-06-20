МОК о возможном допуске России к Играм по принципу сборной беженцев: «Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла»

МОК опроверг слухи о том, что Россию допустят к Играм-2024 по принципу сборной беженцев.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщало, что атлетов из России могут допустить к Олимпиаде-2024 в на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла. Позиция МОК остается абсолютно неизменной», – сообщили в МОК, сославшись на предыдущие рекомендации относительно участия россиян в международных соревнованиях.

Россию могут пригласить на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?