Екатерина Гамова: «Если мы отберемся на Олимпиаду, нужно обязательно ехать и не слушать людей, которые говорят об обратном»

Теги сборная России по волейболу сборная России жен Екатерина Гамова МОК Париж-2024 ТАСС Волейбол

Екатерина Гамова высказалась о шансах российских волейболистов выступить на Олимпиаде-2024.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях.

«Пропуск Олимпийских игр будет ударом для любого спортсмена и любого вида спорта, волейболисты не исключение. Нам остается только надеяться, но шансы невелики, к сожалению.

Я верю в небольшой шанс. У меня нет уверенности в том, что мы точно поедем на Игры, но если остается даже мизерный шанс, то я буду верить до конца.

Гамова входит в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России.

«Мы очень часто обсуждаем эту тему, направляем письма в комиссию МОК, проводим конференц-коллы, пытаемся решить этот вопрос. Пока подвижек нет, есть варианты с индивидуальными видами спорта, с командными все гораздо сложнее.

Но если мы отберемся, то нужно обязательно ехать и не слушать людей, которые говорят об обратном. Иначе ответные санкции будут еще строже, они ударят по спорту еще сильнее», – сказала двукратная чемпионка мира по волейболу.

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4 комментария

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Рус Киссенжер
всё. политика царя резко поменялась - все трубят в обратку: пофиг флаг,пофиг гимн. какой там патриотизм. это называется "спорт и политика близнецы и братья".
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den70
В командных видах допуска никуда не рекомендовано.
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генгбенг
4 олимпиады губер же сказал.
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