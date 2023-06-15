Дюплантис об идее сократить соревнования по прыжкам до 15 минут: «Это плохая идея. Но, вероятно, их можно сделать немного короче»

Теги прыжки с шестом Майкл Джонсон сборная Швеции Арман Дюплантис Легкая атлетика

Арман Дюплантис выступил против сокращения соревнований по прыжкам с шестом до 15 минут.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион в спринтерском беге из США Майкл Джонсон предложил сократить длительность прыжков и метательных дисциплин в легкой атлетике до 15 минут (в каждом виде программе) – для повышения зрительского интереса на ТВ.

«15 минут?! Думаю, это плохая идея. Да, есть дисциплины, которые более популярны по сравнению с другими. И понимаю, что он (Джонсон) пытается предложить. Но если мы говорим о прыжках с шестом, то это одни из самых захватывающих состязаний.

Но, вероятно, соревнования можно сделать немного короче. Я люблю прыжки с шестом, но они занимают слишком много времени», – сказал олимпийский чемпион из Швеции Арман Дюплантис в интервью TT.

Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки

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2 комментария

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Sandrin
Дюплантис прав. Глупо сокращать до 15 минут.
Но стоит подумать о том, как в трансляциях уделять достойно времени техническим видам. На некоторых стартах показывают один бег. О какой популярности технических видов может идти речь, когда их толком не показывают?
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Alex1104
Ответ Sandrin
Дюплантис прав. Глупо сокращать до 15 минут. Но стоит подумать о том, как в трансляциях уделять достойно времени техническим видам. На некоторых стартах показывают один бег. О какой популярности технических видов может идти речь, когда их толком не показывают?
Что бывает обидно. В ТВ-трансляции у тебя нет выбора, что показывают, то и смотри.
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