Дюплантис об отстранении российских легкоатлетов: «Трудно не сочувствовать Моргунову. Для него это сложная ситуация»

Теги сборная России прыжки с шестом сборная Швеции Арман Дюплантис Тимур Моргунов Легкая атлетика

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис высказался об отстранении Тимура Моргунова и других российских спортсменов от международных стартов.

– Для него это сложная ситуация. Это (отстранение российских спортсменов – Sports.ru) сложный вопрос. Трудно судить, что правильно, а что нет, поэтому я рад, что мне не нужно принимать это решение.

– Но что ты об этом думаешь?

– Не знаю. У меня нет определенного мнения на этот счет. Я могу понять обе стороны, – сказал Дюплантис.

Он отметил, что сочувствует Моргунову.

«Да. Трудно этого не делать. Он очень талантливый прыгун с шестом и был очень силен», – добавил швед.

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