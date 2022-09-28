Дюплантис об отстранении российских легкоатлетов: «Трудно не сочувствовать Моргунову. Для него это сложная ситуация»

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис высказался об отстранении Тимура Моргунова и других российских спортсменов от международных стартов.
– Для него это сложная ситуация. Это (отстранение российских спортсменов – Sports.ru) сложный вопрос. Трудно судить, что правильно, а что нет, поэтому я рад, что мне не нужно принимать это решение.
– Но что ты об этом думаешь?
– Не знаю. У меня нет определенного мнения на этот счет. Я могу понять обе стороны, – сказал Дюплантис.
Он отметил, что сочувствует Моргунову.
«Да. Трудно этого не делать. Он очень талантливый прыгун с шестом и был очень силен», – добавил швед.