Шубенков, Ткалич, Савлуков, Макаренко одержали победы на Неделе легкой атлетики

Сергей Шубенков выиграл забег на 110 м с/б на Неделе легкой атлетики в Москве.

Неделя легкой атлетики

Москва

Мужчины

110 м с/б

1. – 13,42

2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,542

3. Анатолий Киселев – 13,546

100 м

1. Ярослав Ткалич – 10,23

2. Данила Тен – 10,24

3. Владислав Скулин – 10,34

400 м

1. – 45,69

2. Максим Федяев – 46,30

3. Александр Масютенко – 46,80

Женщины

100 м

1. – 11,32

2. Анастасия Шакуло – 11,59

3. Ульяна Баженова – 11,60

100 м с/б

1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 12,84

2. Руслана Романовская (Беларусь) – 13,01

3. Светлана Парахонько (Беларусь) – 13,11

4. Виктория Погребняк – 13,15