Шубенков, Ткалич, Савлуков, Макаренко одержали победы на Неделе легкой атлетики
Сергей Шубенков выиграл забег на 110 м с/б на Неделе легкой атлетики в Москве.
Неделя легкой атлетики
Москва
Мужчины
110 м с/б
1. Сергей Шубенков – 13,42
2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,542
3. Анатолий Киселев – 13,546
100 м
1. Ярослав Ткалич – 10,23
2. Данила Тен – 10,24
3. Владислав Скулин – 10,34
400 м
1. Савелий Савлуков – 45,69
2. Максим Федяев – 46,30
3. Александр Масютенко – 46,80
Женщины
100 м
1. Кристина Макаренко – 11,32
2. Анастасия Шакуло – 11,59
3. Ульяна Баженова – 11,60
100 м с/б
1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 12,84
2. Руслана Романовская (Беларусь) – 13,01
3. Светлана Парахонько (Беларусь) – 13,11
4. Виктория Погребняк – 13,15
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