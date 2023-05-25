Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на командном чемпионате России, победила белоруска Демидик, другие результаты

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Мария Ласицкене заняла второе место на командном чемпионате России в Сочи.

Сегодня прошел второй день турнира.

Командный чемпионат России

Сочи

Женщины

200 м

1. Анастасия Шакуло – 23,68

2. Вера Филатова – 23,72

3. Ульяна Баженова – 23,83

1500 м

1. Александра Гуляева – 4.09,81

2. Светлана Аплачкина – 4.11,74

3. Екатерина Ивонина – 4.12,98

3000 с/п

1. Анна Тропина – 9.50,14

2. Наталья Аристархова – 9.51,21

3. Вероника Иванова – 10.19,74

4х100 м

1. Брянская область – 45,92

2. Курская область-2 – 46,13

3. Краснодарский край – 46,27

4х400 м

1. Курская область – 3.35,94

2. Иркутская область – 3.35,96

3. Москва – 3.37,05

Прыжки в высоту

1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91

2-3. Наталья Спиридонова – 1,88

2-3. Мария Ласицкене – 1,88

Тройной прыжок

1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 14,41

2. Екатерина Конева – 14,34

3. Дарья Нидбайкина – 13,84

Копье

1. Майя Богатырева – 56,02

2. Александра Перова – 53,09

3. Элла Веденеева – 53,08

Ядро

1. Алена Дубицкая – 18,88

2. Елена Трус – 17,81

3. Снежана Трофимец – 17,53

Мужчины

200 м

1. Андрей Лукин – 21,20

2. Матвей Герасимов – 21,25

3. Данил Росляков – 21,48

1500 м

1. Сергей Дубровский – 3.42,16

2. Егор Лимонов – 3.42,85

3. Евгений Кунц – 3.43,02

3000 с/п

1. Ильдар Надыров – 8.29,09

2. Максим Якушев – 8.36,16

3. Никита Калганов – 8.39,18

4х100 м

1. Краснодарский край – 40,06

2. Московская область – 40,84

3. Ульяновская область – 40,85

4х400 м

1. Краснодарский край – 3.04,92

2. Санкт-Петербург – 3.09,08

3. Ульяновская область – 3.09,77

Прыжки в длину

1. Юрий Ожгибесов – 7,74

2. Виталий Павлов – 7,64

3. Артем Примак – 7,58

Прыжки с шестом

1. Александр Соловьев – 5,60

2. Александр Грипич – 5,53

3. Михаил Шмыков – 5,45

Копье

1. Алексей Котковец (Беларусь) – 79,17

2. Борис Бездольный – 78,59

3. Дмитрий Тарабин – 78,37

Ядро

1. Максим Афонин – 20,30

2. Александр Лесной – 19,86

3. Константин Лядусов – 19,70

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