Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на командном чемпионате России, победила белоруска Демидик, другие результаты
Мария Ласицкене заняла второе место на командном чемпионате России в Сочи.
Сегодня прошел второй день турнира.
Командный чемпионат России
Сочи
Женщины
200 м
1. Анастасия Шакуло – 23,68
2. Вера Филатова – 23,72
3. Ульяна Баженова – 23,83
1500 м
1. Александра Гуляева – 4.09,81
2. Светлана Аплачкина – 4.11,74
3. Екатерина Ивонина – 4.12,98
3000 с/п
1. Анна Тропина – 9.50,14
2. Наталья Аристархова – 9.51,21
3. Вероника Иванова – 10.19,74
4х100 м
1. Брянская область – 45,92
2. Курская область-2 – 46,13
3. Краснодарский край – 46,27
4х400 м
1. Курская область – 3.35,94
2. Иркутская область – 3.35,96
3. Москва – 3.37,05
Прыжки в высоту
1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91
2-3. Наталья Спиридонова – 1,88
2-3. Мария Ласицкене – 1,88
Тройной прыжок
1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 14,41
2. Екатерина Конева – 14,34
3. Дарья Нидбайкина – 13,84
Копье
1. Майя Богатырева – 56,02
2. Александра Перова – 53,09
3. Элла Веденеева – 53,08
Ядро
1. Алена Дубицкая – 18,88
2. Елена Трус – 17,81
3. Снежана Трофимец – 17,53
Мужчины
200 м
1. Андрей Лукин – 21,20
2. Матвей Герасимов – 21,25
3. Данил Росляков – 21,48
1500 м
1. Сергей Дубровский – 3.42,16
2. Егор Лимонов – 3.42,85
3. Евгений Кунц – 3.43,02
3000 с/п
1. Ильдар Надыров – 8.29,09
2. Максим Якушев – 8.36,16
3. Никита Калганов – 8.39,18
4х100 м
1. Краснодарский край – 40,06
2. Московская область – 40,84
3. Ульяновская область – 40,85
4х400 м
1. Краснодарский край – 3.04,92
2. Санкт-Петербург – 3.09,08
3. Ульяновская область – 3.09,77
Прыжки в длину
1. Юрий Ожгибесов – 7,74
2. Виталий Павлов – 7,64
3. Артем Примак – 7,58
Прыжки с шестом
1. Александр Соловьев – 5,60
2. Александр Грипич – 5,53
3. Михаил Шмыков – 5,45
Копье
1. Алексей Котковец (Беларусь) – 79,17
2. Борис Бездольный – 78,59
3. Дмитрий Тарабин – 78,37
Ядро
1. Максим Афонин – 20,30
2. Александр Лесной – 19,86
3. Константин Лядусов – 19,70
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