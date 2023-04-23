Олег Матыцин: «Я уверен, что мы будем говорить о наследии сочинской Олимпиады независимо от того, как к этому будут относиться другие страны»

Олег Матыцин высказался о наследии Олимпийских игр Сочи-2014.

Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) планируют праздничные мероприятия по случаю 10-летия Игр.

«Опыт проведения международных соревнований в СССР и в России был очень большой, и я уверен, что мы будем говорить об итогах и наследии сочинской Олимпиады независимо от того, как к этому будут относиться другие страны, потому что этот проект был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным прежде всего как проект многокомпонентный, межведомственный, инфраструктурный для развития всего кластера: спортивного, образовательного.

Поэтому к мнению коллег мы уважительно относимся, но мы сами задаем стандарты, мы самодостаточная страна и в оценках, и в реализации планов, поэтому мы, безусловно, намерены еще раз обратиться к итогам Олимпийских игр, еще раз обсудить уроки, как реализуется наследие.

Это хороший повод для сверки наших планов, тем более что в России принята Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, и наследие таких больших проектов, как Олимпийские игры, Универсиада, чемпионат мира, является частью этой стратегии», – сказал министр спорта РФ.

9 лет с открытия Олимпиады в Сочи. Где ее герои сейчас?