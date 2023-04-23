Олег Матыцин: «Я уверен, что мы будем говорить о наследии сочинской Олимпиады независимо от того, как к этому будут относиться другие страны»

Теги Сочи-2014 Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Олег Матыцин высказался о наследии Олимпийских игр Сочи-2014.

Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) планируют праздничные мероприятия по случаю 10-летия Игр.

«Опыт проведения международных соревнований в СССР и в России был очень большой, и я уверен, что мы будем говорить об итогах и наследии сочинской Олимпиады независимо от того, как к этому будут относиться другие страны, потому что этот проект был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным прежде всего как проект многокомпонентный, межведомственный, инфраструктурный для развития всего кластера: спортивного, образовательного.

Поэтому к мнению коллег мы уважительно относимся, но мы сами задаем стандарты, мы самодостаточная страна и в оценках, и в реализации планов, поэтому мы, безусловно, намерены еще раз обратиться к итогам Олимпийских игр, еще раз обсудить уроки, как реализуется наследие.

Это хороший повод для сверки наших планов, тем более что в России принята Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, и наследие таких больших проектов, как Олимпийские игры, Универсиада, чемпионат мира, является частью этой стратегии», – сказал министр спорта РФ.

9 лет с открытия Олимпиады в Сочи. Где ее герои сейчас?

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6 комментариев

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papadok
Прочитал три раза. Про Путина понял сразу, про все остальное - с трудом, но я старался. Один вопрос - он вот так прям и сказал? Ибо даже Харламов с Мартиросяном так хорошо не сказали бы.
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Viks
Какое наследие? Электрика-сантехника-специалиста по дыркам нашли уже? Канул в неизвестность...
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shahmur
Это позорище останется в веках
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To56
Напомните, что там со спортивными объектами в Сочи после 2014?
Длительный эффект на себе только экосистема Мзымты испытала, к несчастью. И люди, которых "отселили" ради этой безумной ярмарки тщеславия.
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Любовь Гончарова
Потрясающе , он то сам понимает о чем эта речь ? Короли болтунов и императоры демагогов рыдают от зависти , внимая речам Матыцина ! А у него какое образование ?
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papadok
Ответ papadok
Прочитал три раза. Про Путина понял сразу, про все остальное - с трудом, но я старался. Один вопрос - он вот так прям и сказал? Ибо даже Харламов с Мартиросяном так хорошо не сказали бы.
Сходил на источник, все так и есть, это прямая речь Матыцына.
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