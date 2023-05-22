Организаторы ОИ-2024 в Париже хотят установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне
Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже рассматривает вариант с установкой олимпийского огня на Эйфелевой башне.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Работа над проектом идет уже два года.
Уточняется, что по техническим причинам огонь не поместят на самую вершину объекта из-за установленных там антенн. Также пока неясно, будет ли он находиться на башне на протяжении всей Олимпиады.
Летние Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
С подсветкой ночной самой башни можно будет круто обыграть