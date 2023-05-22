Организаторы ОИ-2024 в Париже хотят установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже рассматривает вариант с установкой олимпийского огня на Эйфелевой башне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Работа над проектом идет уже два года.

Уточняется, что по техническим причинам огонь не поместят на самую вершину объекта из-за установленных там антенн. Также пока неясно, будет ли он находиться на башне на протяжении всей Олимпиады.

Летние Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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10 комментариев

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Юрий Костыгин
На Нотр-Даме можно. Там уже и опыт имеется.
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Kuryanin
Сгорел сарай, гори и башня.
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kenny_182
У них там мало легендарных архитектурных объектов всемирного культурного наследия сгорело в последнее время, по ходу. Надо ещё повыпендриваться и рискнуть.
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Александр Бородин
Ответ Любезный Коссутий
если не на макушке, то сбоку, что ли? и какой тогда в этом смысл?
Можно на втором этаже, так где проходила церемония золотого мяча
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HUKI1337
Ответ Kuryanin
Сгорел сарай, гори и башня.
Это девиз нейтральных русских спортсменов ?
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tumur gagua
Лучше на Нотр-даме. Он лучше горит ))
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Корицкий
Идея крутая, но непонятно, как это выглядеть будет. Более того, если и устанавливать, то на всю олимпиаду.

С подсветкой ночной самой башни можно будет круто обыграть
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goshforever
Церемония открытия на лодках на реке, огонь на башне - какой-то несерьезный креатив для олимпиады
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Александр Колодин
Ответ Корицкий
Идея крутая, но непонятно, как это выглядеть будет. Более того, если и устанавливать, то на всю олимпиаду. С подсветкой ночной самой башни можно будет круто обыграть
Вариантов много. Можно консоль установить, стилизовав ее под архитектуру башни.
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