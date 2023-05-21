Ожидаемое число посетителей церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже снизилось на 100 тысяч человек

Ожидаемое число посетителей церемонии открытия Олимпиады-2024 снизилось на 100 тысяч.

Как сообщила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, мероприятие в Париже смогут посетить 500 тысяч зрителей (из них 400 тысяч – бесплатно, еще 100 тысяч – по билетам). Изначально речь шла о 600 тысячах.

Ранее Кастера заявляла, что ожидаемое количество зрителей будет корректироваться, исходя из планов по обеспечению безопасности.

Церемония открытия летних Игр пройдет 26 июля 2024 года на реке Сена. Делегации команд проплывут на лодках от от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни.