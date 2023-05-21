Ожидаемое число посетителей церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже снизилось на 100 тысяч человек

Теги Париж-2024 Амели Удеа-Кастера Легкая атлетика

Ожидаемое число посетителей церемонии открытия Олимпиады-2024 снизилось на 100 тысяч.

Как сообщила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, мероприятие в Париже смогут посетить 500 тысяч зрителей (из них 400 тысяч – бесплатно, еще 100 тысяч – по билетам). Изначально речь шла о 600 тысячах.

Ранее Кастера заявляла, что ожидаемое количество зрителей будет корректироваться, исходя из планов по обеспечению безопасности.

Церемония открытия летних Игр пройдет 26 июля 2024 года на реке Сена. Делегации команд проплывут на лодках от от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни.

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5 комментариев

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dobinson
все равно какая-нибудь давка случится,побьют болельщиков,забрызгают перцовкой.
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Yurij Zhemchuzhnikov
Хочется дочитать заголовок : из-за отсутствия команд России и Беларуси .
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Dmona1
Дальше больше.
Весь мир уже понял, что олимпиада стала шапитом.
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Анастасия Прудникова
Без РБ и РФ как-то не в радость это спортивое событие.
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Александр Колодин
Ответ dobinson
все равно какая-нибудь давка случится,побьют болельщиков,забрызгают перцовкой.
Лучше Зубровкой
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