«Проблема восприятия ходьбы существовала во все времена. Фото и видео – не доказательства нарушений». Пресс-атташе ВФЛА – на вопрос о пересмотре итогов ЧР

В ВФЛА заявили, что не считают фото и видео доказательствами нарушений в спортивной ходьбе.

21 мая Клавдия Афанасьева выиграла чемпионат России в Саранске на дистанции 35 км – она показала результат 2 часа 37 минут 11 секунд, что превышает действующий мировой рекорд (2.37,44). Однако, как пишет «Р-Спорт», на видеозаписи финиша видно, что спортсменка неоднократно нарушает технику ходьбы, переходя в «фазу полета», когда ни одна нога не соприкасается с землей.

Также на записях видны аналогичные нарушения у чемпионки России в ходьбе на 20 км Эльвиры Чепаревой и победителей первенства страны на этой дистанции в возрастной категории до 23 лет Артема Селина и Анастасии Труховой.

«Проблема восприятия ходьбы существовала во все времена. Фото и видео не являются доказательствами нарушений в соответствии с правилами.

Если решений судей о снятии участников не было, ничего в протоколах меняться уже не будет», – заявила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко в ответ на вопрос о том, утверждены ли результаты чемпионата России и возможен ли их пересмотр.