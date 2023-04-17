Соревнования под эгидой ВФЛА стали открытыми для иностранных легкоатлетов

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА чемпионат России Кубок России Легкая атлетика

Иностранные легкоатлеты смогут принять участие в российских соревнованиях.

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

«Соревнования календаря Всероссийской федерации легкой атлетики стали открытыми для участия иностранных спортсменов. Согласно измененному Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по легкой атлетике на 2023 год на спортивные соревнования статуса «Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок России» и «Всероссийские спортивные соревнования» будут допускаться легкоатлеты из других стран.

Обращаем внимание, что иностранные спортсмены смогут участвовать в распределении мест только на всероссийских соревнованиях, а места на официальных стартах (чемпионаты России, Кубки России, первенства России во всех возрастах) разыгрываются только среди граждан Российской Федерации, при этом будут оформляться два протокола: один из них будет содержать в себе результаты всех спортсменов, включая иностранных граждан, второй протокол будет оформляться согласно форме, утвержденной для соревнований календаря ВФЛА.

В случае наличия призового фонда на соревнованиях календаря ВФЛА в его распределении будут участвовать все спортсмены. Организаторам соревнований, которые входят в календарь ВФЛА, необходимо до начала соревнований согласовать с ВФЛА участие иностранцев в турнире.

Всем иностранным спортсменам необходимо представить сертификат о прохождении антидопингового обучения ADeL, I Run Clean или РУСАДА.

Организаторы иных соревнований или пробегов, не включенных в календарь ВФЛА, самостоятельно принимают решение о допуске иностранных спортсменов на свои старты и распределении призового фонда (при его наличии)», – сообщили в ВФЛА.

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4 комментария

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Валерий З.
Ответ Velirpa
ждём Уганду, Ваканду и Кракожию.
Хотите своими глазами увидеть действующих рекордсменов мира на 5000 (12:35.36) и 10000 (26:11.00) метров Джошуа Чептегея и на полумарафоне (57:31) Якоба Киплимо из Уганды? Или чемпионку мира 2019 в беге на 800 метров Халиму Накаайи?
+2
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Yan D
Ответ Velirpa
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Да ещё и из недружественных стран понаедут!
+1
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Velirpa
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Velirpa
ждём Уганду, Ваканду и Кракожию.
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Viks
Правильное решение. Негры могут подъехать за деньгами.
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