Соревнования под эгидой ВФЛА стали открытыми для иностранных легкоатлетов

Иностранные легкоатлеты смогут принять участие в российских соревнованиях.

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

«Соревнования календаря Всероссийской федерации легкой атлетики стали открытыми для участия иностранных спортсменов. Согласно измененному Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по легкой атлетике на 2023 год на спортивные соревнования статуса «Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок России» и «Всероссийские спортивные соревнования» будут допускаться легкоатлеты из других стран.

Обращаем внимание, что иностранные спортсмены смогут участвовать в распределении мест только на всероссийских соревнованиях, а места на официальных стартах (чемпионаты России, Кубки России, первенства России во всех возрастах) разыгрываются только среди граждан Российской Федерации, при этом будут оформляться два протокола: один из них будет содержать в себе результаты всех спортсменов, включая иностранных граждан, второй протокол будет оформляться согласно форме, утвержденной для соревнований календаря ВФЛА.

В случае наличия призового фонда на соревнованиях календаря ВФЛА в его распределении будут участвовать все спортсмены. Организаторам соревнований, которые входят в календарь ВФЛА, необходимо до начала соревнований согласовать с ВФЛА участие иностранцев в турнире.

Всем иностранным спортсменам необходимо представить сертификат о прохождении антидопингового обучения ADeL, I Run Clean или РУСАДА.

Организаторы иных соревнований или пробегов, не включенных в календарь ВФЛА, самостоятельно принимают решение о допуске иностранных спортсменов на свои старты и распределении призового фонда (при его наличии)», – сообщили в .