Трибунал Международного паралимпийского комитета рассмотрит апелляцию ПКР на приостановку членства в МПК в апреле или мае 2023 года

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердил получение апелляции на решение генеральной ассамблеи организации о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК, сообщил президент ПКР Павел Рожков.

Членство организации в МПК было приостановлено в ноябре из-за ситуации на Украине.

«В Паралимпийский комитет России поступило подтверждение о получении апелляционным трибуналом МПК апелляции, поданной Паралимпийским комитетом России и тремя российскими спортсменами-паралимпийцами на решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в МПК.

В ответе сообщается, что очные слушания состоятся в апреле или мае 2023 года

В ближайшее время апелляционный трибунал рассмотрит на закрытом заседании ходатайство ПКР о временной отмене действий санкций в отношении российских паралимпийцев.

При положительном решении российские спортсмены получат возможность участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2024 года в Париже, а также в других крупных соревнованиях до рассмотрения апелляции на решение о приостановке членства ПКР в », – отметил Рожков.