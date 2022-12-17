Олег Матыцин: «Мы делаем все возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об окончании двухлетней дисквалификации российского спорта.

16 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Россию за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Действие санкций CAS завершено, все ограничения в отношении российских спортсменов по этому решению сняты. Об этом (Всемирное антидопинговое агентство) официально проинформировало все заинтересованные стороны официальным письмом.

Мы надеемся и делаем все возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном. На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение , в том числе по выполнению финансовых обязательств.

Итоги недавнего олимпийского саммита в Лозанне подтверждают, что эффективный диалог – единственный выход из сложившейся ситуации.

Наша страна неоднократно подтверждала статус надежного партнера, демонстрируя высочайший уровень проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивая серьезную конкуренцию спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Основная идея и миссия мирового спорта – объединение людей и стран, недопущение политизации и дискриминации. Мы всегда были верны этим принципам и дальше будем им следовать», – сказал Матыцин.