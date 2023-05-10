Главы МИД Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян к Олимпиаде-2024

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Министры иностранных дел Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщает The Baltic Times по итогам встречи министров в Риге.

В частности, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и его коллега из Лихтенштейна Доминик Хаслер заявили, что малые страны должны «громко отстаивать и четко формулировать свои ценности».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

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12 комментариев

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Alex1104
"малые страны должны громко " тявкать
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Syndycate
Лихтенштейна🤣
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Lennuci
Лихтенштейн-то чего все не угомонится? Там вообще одна улица через государство и футбольный клуб. А все туда же.
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Verysia
Мал клоп,, да вонюч (пословица)
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Оксана
Мнение Лихтенштейна особо важно. Спросить и ещё лет на десять забыть об их существовании.
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Татьяна Бурова
Глава МИД Латвии , представляющий интересы 1.9 млн чел и глава МИД Лихтенштейна, представляющий интересы 39 тыс.чел высказались против участия России ( с населением 140млн.чел) в ОИ . Вроде бы две страны и не должно быть дискриминации вне зависимости от того большая или маленькая страна. Но при чём тут МИД
и выходит "меньшенство" правит ...
Какой-то "сюр" получается .
+5
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Сергей
Шел бы МИД в трещину.ОИ-не их поле деятельности
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Kareglazaya
А в Лихтенштейне есть спортсмены?
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андрей из питера
Ответ Max Bochkov
Лихтенштейн/ВВП на душу населения: 157 754,95 USD Латвия/ВВП на душу населения: 21 148,16 USD Россия/ВВП на душу населения: 12 194,78 USD Ну и кто тут "малая страна"?..
А можно ссылку на источник информации?
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