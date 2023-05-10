Главы МИД Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян к Олимпиаде-2024

Министры иностранных дел Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщает The Baltic Times по итогам встречи министров в Риге.

В частности, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и его коллега из Лихтенштейна Доминик Хаслер заявили, что малые страны должны «громко отстаивать и четко формулировать свои ценности».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

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