Главы МИД Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян к Олимпиаде-2024
Министры иностранных дел Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом сообщает The Baltic Times по итогам встречи министров в Риге.
В частности, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и его коллега из Лихтенштейна Доминик Хаслер заявили, что малые страны должны «громко отстаивать и четко формулировать свои ценности».
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
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Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
и выходит "меньшенство" правит ...
Какой-то "сюр" получается .