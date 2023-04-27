Дмитрий Васильев: «Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам»

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам нельзя ехать на Олимпиаду.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что запрещает спортсменам ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«Конечно, поддерживаю слова . Мы уже выступали в нейтральном статусе, но сейчас в корне другая ситуация. Когда твоя страна в беде и опасности, ты должен обязательно ее поддержать. Спортсмены исключительно благодаря нашей стране стали теми, кем сейчас являются.

Ехать на нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как .

Отправляться на ОИ, чтобы магнитики на холодильник купить? Не нужно унижаться! Необходимо иметь гордость, достоинство. Нужно чем-то жертвовать. Нельзя все время только получать. Необходимо что-то отдавать», – сказал .