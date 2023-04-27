Дмитрий Васильев: «Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам»

Теги Олимпийская сборная России Елена Вяльбе Дмитрий Васильев Париж-2024 Политика Дина Аверина Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам нельзя ехать на Олимпиаду.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что запрещает спортсменам ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«Конечно, поддерживаю слова Елены Вяльбе. Мы уже выступали в нейтральном статусе, но сейчас в корне другая ситуация. Когда твоя страна в беде и опасности, ты должен обязательно ее поддержать. Спортсмены исключительно благодаря нашей стране стали теми, кем сейчас являются.

Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как Аверину.

Отправляться на ОИ, чтобы магнитики на холодильник купить? Не нужно унижаться! Необходимо иметь гордость, достоинство. Нужно чем-то жертвовать. Нельзя все время только получать. Необходимо что-то отдавать», – сказал Васильев.

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10 комментариев

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Iuasamotu
Ответ Бартоломью Робертс
Надо отменять Париж-2024.
Проще запретить въезд в Париж, тем кто хочет отменить ОИ-2024
+4
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+4
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Olga.t
Не надо ехать, потому что засудят, заклюют, обзовут...
Какие-то страшилки, байки из склепа)
Ну сколько можно нагнетать?
+1
0
+1
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Yan D
Ответ Iuasamotu
Вот-вот, только попробуйте сунуться за сувенирными магнитиками
В Сызрани магнитики скрепнее и посконее в разы!
+1
0
+1
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Iuasamotu
Вот-вот, только попробуйте сунуться за сувенирными магнитиками
+1
-1
0
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Klen2005
Кэп, не надо паники.
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bomzerub
Правильно. Дома сидите. А то их в дверь- они в окно.
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закрыт по беспределу
Весьма отчëтливо слышны ноты Баха
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Iuasamotu
Ответ Бартоломью Робертс
Проще отменить. Забашлять местный этнический криминал, устроить пару взрывов на олимпийских объектах ... и Баху останется только подсчитывать убытки от несостоявшихся ОИ, "à la guerre comme à la guerre!"
Местный этнический криминал - ручной для местной полиции и на такую авантюру не пойдёт ни за какие деньги
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