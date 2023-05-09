Обвиненный по акту Родченкова американский врач Эрик Лира признал вину в суде.

Лиру обвиняли в снабжении спортсменов допингом. В частности, он давал запрещенные препараты нигерийской бегунье , которая сдала положительную допинг-пробу во время Олимпиады-2020 в .

После случая с Окагбаре американские спецслужбы начали расследование по этому поводу, так как спортсменка соревновалась против американских спортсменок в том числе. По закону имени информатора WADA Григория Родченкова власти США могут наказывать спортсменов, которые употребляли допинг на соревнованиях, на которых выступали американские атлеты.

В ходе расследования было выявлено, что Окагбаре сотрудничала с доктором Эриком Лирой, который и снабжал его допингом. Также спецслужбы выяснили, что с Лирой работала и Сабина Аллен, проживающая в США, но выступающая за Ямайку.

После задержания 43-летний Лира отвергал свою вину, но теперь все-таки признался. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения, однако максимальный срок он, скорее всего, не получит, так как признал вину.