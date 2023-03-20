Шубенков о допинг-деле: «Меня отпустило, когда понял, что еду на Олимпиаду в Токио. Но к тому моменту уже выдохся. Когда ахилл порвался – словно оковы спали»

Сергей Шубенков рассказал, как допинг-дело повлияло на него перед Олимпиадой-2020 в Токио.

До начала летних Игр в Токио легкоатлет был оправдан по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. Однако на самих соревнованиях он так и не выступил из-за разрыва ахилла.

– Вся эта история сильно повлияла на тебя в эмоциональном плане?

– Да. Думаю, это основная причина того, что организм в итоге не выдержал. Классно, если бы Олимпийские игры закончились медалью. Это стало бы супер-хеппи-эндом и тянуло бы на сюжет для фильма. После такого даже заканчивать можно было бы.

Но жизнь не кино. Случился разрыв ахилла, восстанавливался. Прошлый сезон вроде прошел нормально, все вылечил, но ничего особо не получалось. Почему – непонятно. Вот вроде сейчас только-только пошло.

– Каково это: пройти олимпийский цикл, выиграть дело о допинге, добраться до Японии – и не суметь выйти на старт?

– Когда это случилось, настало облегчение. Вся жесть творилась до того. Допинговая история, все это накатывало, организм копил проблемы. Потом меня отпустило – когда понял, что еду в Японию. Но к тому моменту уже выдохся...

Когда за пару недель до выезда начал понимать: что-то идет не так, может не получиться – это самый тяжелый момент. Но все равно надежда умирает последней – я старался до конца. А когда ахилл порвался — правда словно оковы спали.

– Ты не суеверен? Не думал, что сам мысленно притянул эту неудачу?

– Нет-нет. Никаких суеверий, но психология и психосоматика все равно работают. Если ты много нервничаешь, то потом организм, не исключено, отреагирует самым неожиданным образом, – рассказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.

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