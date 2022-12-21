Победа российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпиаде-2012 аннулирована из-за допинга

Победный результат российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпиаде-2012 в Лондоне признан недействительным.

Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). На летних Играх в Лондоне Антюх завоевала золото в беге на 400 м с барьерами.

Ранее стало известно, что россиянку лишат награды из-за нарушения допинговых правил, выявленных на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Международный олимпийский комитет (МОК) приступит к перераспределению наград. Второе место после Антюх на той Олимпиаде заняла американка Лашинда Демус, третье – чешка Зузана Гейнова, четвертое – Калис Спенсер из Ямайки.

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