Победа российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпиаде-2012 аннулирована из-за допинга

Теги Бег допинг сборная России жен Наталья Антюх сборная США жен Лондон-2012 сборная Ямайки жен сборная Чехии жен Лашинда Демус Калис Спенсер Зузана Гейнова Легкая атлетика

Победный результат российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпиаде-2012 в Лондоне признан недействительным.

Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). На летних Играх в Лондоне Антюх завоевала золото в беге на 400 м с барьерами.

Ранее стало известно, что россиянку лишат награды из-за нарушения допинговых правил, выявленных на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Международный олимпийский комитет (МОК) приступит к перераспределению наград. Второе место после Антюх на той Олимпиаде заняла американка Лашинда Демус, третье – чешка Зузана Гейнова, четвертое – Калис Спенсер из Ямайки.

Самая грязная Олимпиада России – не Сочи! Потеряли уже 7 золотых, а чисты остались только два призера

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные