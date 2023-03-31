МОК перераспределил медали Лондона-2012 после аннулирования результатов Лашмановой и Антюх
Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил медали, завоеванные на Играх-2012 в Лондоне российскими легкоатлетками Еленой Лашмановой и Натальей Антюх.
Лашманову и Антюх уличили в нарушении антидопинговых правил и лишили золотых медалей в прошлом году после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Золото Лашмановой в спортивной ходьбе на 20 км перешло к Цеян Шэньцзе (Китай), серебро – к Хун Лю (Китай), бронза – к Люй Сючжи (Китай).
В беге на 400 метров с барьерами золотая медаль Антюх перешла к Лашинде Демус (США), серебро – к Зузане Гейновой (Чехия), бронза – к Калисе Спенсер (Ямайка).
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Эмоции сильная штука.
Цитата того времени:
- Невероятный спурт Елены Лашмановой и терпение Ольги Каниськиной принесли нам золото и серебро. Подопечные легендарного Виктора Чёгина снова побеждают в спортивной ходьбе.
Жуткая жуть.