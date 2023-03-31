МОК перераспределил медали Лондона-2012 после аннулирования результатов Лашмановой и Антюх

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Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил медали, завоеванные на Играх-2012 в Лондоне российскими легкоатлетками Еленой Лашмановой и Натальей Антюх.

Лашманову и Антюх уличили в нарушении антидопинговых правил и лишили золотых медалей в прошлом году после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Золото Лашмановой в спортивной ходьбе на 20 км перешло к Цеян Шэньцзе (Китай), серебро – к Хун Лю (Китай), бронза – к Люй Сючжи (Китай). 

В беге на 400 метров с барьерами золотая медаль Антюх перешла к Лашинде Демус (США), серебро – к Зузане Гейновой (Чехия), бронза – к Калисе Спенсер (Ямайка).

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7 комментариев

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Yan D
Ответ GeroyamSala
Я думал уже все медали забрали, а нет еще работают
Как минимум осталась ещё одна female russian athlete, чью положительную пробу с ЧМ-2013 в Москве в авральном порядке вычищали в последней день перед передачей базы LIMS инспекторам WADA. Из героинь того чемпионата не охвачена осталась только одна там «дважды чистая олимпийская чемпионка»…. Ну или пробу Фрейзер-Прайс срочно маскировали🤔
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expertmer2020
Запомнилось, как комментаторша причитала, что победила Лашманова, а не Каниськина.

Эмоции сильная штука.
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expertmer2020
Мы смотрели заход на ОИ в Лондоне.

Цитата того времени:
- Невероятный спурт Елены Лашмановой и терпение Ольги Каниськиной принесли нам золото и серебро. Подопечные легендарного Виктора Чёгина снова побеждают в спортивной ходьбе.

Жуткая жуть.
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Alexander2022
Эх, Антюх... А так болел за нее. Полнейшее разочарование
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Сергей Ширин
Русофобы, англосаксы, где вы были 10 лет?
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GeroyamSala
Я думал уже все медали забрали, а нет еще работают
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Iuasamotu
Вот поэтому МОК и вводит дополнительные индивидуальные проверки на допинг для российских атлетов, чтобы не было таких драматических ситуаций, когда из-за преступлений одних, люди получают свои заслуженные медали через 11 лет.
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