МОК перераспределил медали Лондона-2012 после аннулирования результатов Лашмановой и Антюх

Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил медали, завоеванные на Играх-2012 в российскими легкоатлетками и Натальей Антюх.

Лашманову и Антюх уличили в нарушении антидопинговых правил и лишили золотых медалей в прошлом году после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Золото Лашмановой в спортивной ходьбе на 20 км перешло к Цеян Шэньцзе (Китай), серебро – к Хун Лю (Китай), бронза – к Люй Сючжи (Китай).

В беге на 400 метров с барьерами золотая медаль Антюх перешла к Лашинде Демус (США), серебро – к (Чехия), бронза – к Калисе Спенсер (Ямайка).

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