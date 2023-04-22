МОК заявил, что Украина «зашла слишком далеко» в вопросах отстранения спортсменов.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины запретило своим атлетам выступать на соревнованиях с участием россиян и белорусов.

«Вы могли заметить, – и я хочу высказаться на этот счет, – что было много резких формулировок со стороны правительства Украины по поводу принятого [исполкомом МОК] решения.

Они (власти Украины) дошли до того, что запретили своим же спортсменам участвовать в соревнованиях, где могут быть нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом. Они также пригрозили прекратить финансирование [украинских] спортсменов в этой ситуации.

Для нас очевидно, что дело зашло слишком далеко, поскольку в центре всех наших обсуждений должны быть спортсмены, и мы не считаем, что решения правительств, – будь то Украина, Россия или кто-либо еще, – должны влиять на возможность спортсменов получать доступ к международным соревнованиям или финансированию.

Это неблагоприятная ситуация, в которой мы находимся на данный момент, но, несомненно, исполкому МОК придется обсудить происходящее», – заявил исполнительный директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?