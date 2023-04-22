Исполнительный директор МОК о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Для нас очевидно, что дело зашло слишком далеко»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Джеймс Маклеод Биатлон

МОК заявил, что Украина «зашла слишком далеко» в вопросах отстранения спортсменов.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины запретило своим атлетам выступать на соревнованиях с участием россиян и белорусов.

«Вы могли заметить, – и я хочу высказаться на этот счет, – что было много резких формулировок со стороны правительства Украины по поводу принятого [исполкомом МОК] решения.

Они (власти Украины) дошли до того, что запретили своим же спортсменам участвовать в соревнованиях, где могут быть нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом. Они также пригрозили прекратить финансирование [украинских] спортсменов в этой ситуации.

Для нас очевидно, что дело зашло слишком далеко, поскольку в центре всех наших обсуждений должны быть спортсмены, и мы не считаем, что решения правительств, – будь то Украина, Россия или кто-либо еще, – должны влиять на возможность спортсменов получать доступ к международным соревнованиям или финансированию.

Это неблагоприятная ситуация, в которой мы находимся на данный момент, но, несомненно, исполкому МОК придется обсудить происходящее», – заявил исполнительный директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

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41 комментарий

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Светлана Менова
Так вы же сами спровоцировали эту ситуацию, поддавшись в прошлом году политической истерии. Это полностью ваша вина, МОК.
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76yjgh98tr675dyt45
Ну так кто кашу заварил? Кто этот весь цирк устроил? Сам же МОК своим желанием угодить спонсорам.
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Гамарджоба Генацвале
МОК пора раскрывать карты. Либо вы за спорт независимый и аполитичный, о чем сказано в Олимпийской хартии, либо просто марионетки, которыми крутят-вертят как хотят. В первом случае должен быть допуск россиян и белоруссов без каких-либо ограничений к соревнованиям.
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And-Rover
Очевидно, ну и? Выразили бесполезную озабоченность, которая ни на что не влияет.
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Caerly
Баньте, как и положено.
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несахар
мок, хватит сидеть на двух стульях
украина, видите ли, зашла слишком далеко))
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Согласен, пора дисквалифицировать сша, всем очевидно, что укры действуют по их указке.
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Петр Васильев
А как же отстранить хохлов от соревнований из-за вмешательства государства? Ау, фифа/уефа что же вы язык засунили в одно место?
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Маргарита В Сафронова
Дело не зашло, его завели слишком далеко именно вы.
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Светлана Менова
Ответ tyuiop tyuiop
ну, спровоцировал все таки кремль
Ответьте, почему американцев не отстранили от спорта, когда они воевали во Вьетнаме, бомбили Сербию, Ирак и Афганистан? Или Великобританию, когда Тэтчер воевала с аргентинцами за Фолкленды? Или Турцию из-за Северного Кипра. Это другое, да?)
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Евгения Гринева
Не надо было изначально впутывать спортсменов в свои политические разборки, банили бы точечно
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And-Rover
Ответ tyuiop tyuiop
ну, спровоцировал все таки кремль
этот конфликт на совести банды Киева и чиновников США/ЕС
Россия уже подключилась когда восток Украины начал полыхать, с момента введения АТО в верховной зраде
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Светлана Менова
Ответ tyuiop tyuiop
ну да, это настолько другое насколько вообще может быть другим. только Россия ведёт агрессивную захватническую войну нарушив подписанные ранее гарантии
Да вы шо. Турция так-то незаконно оккупировала значительную часть чужого государства, отхватив самые вкусные земли. И ничо, все схавали, а страна входит в НАТО)))

А на основе какого-такого права американцы бомбили Белград?) и почему это было неагрессивно?)) наверное, это было очень вежливо и этично, ага)))
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AERN
У нас в стране тоже есть с поехавшей кукухой(Тихонов, Губерниев), жаль что они все не в одной стране, а разбросаны по Миру.
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Viks
МОК - это импотентная организация. Второй год не может вручить медали олимпиады фигуристам! И ещё лезет в сферы межгосударственных отношений.
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Lennuci
Ответ tyuiop tyuiop
независимый и аполитичный спорт не финансируется государством
А чего тогда Украина собралась лишать своих спортсменов финансирования?
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And-Rover
Ответ tyuiop tyuiop
спонсировали. только не США, а совок и не спонсировали, а дарили эшелонами в день
спонсировали они рейх. чего-ты уходишь в сторону то
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tyuiop tyuiop
Ответ Месси из Сибири
думаешь зайдут на спортс и усовестятся?
что с тобой случилось
минусы от патриотов ловишь
а как же царь разобьёт НАТО за три дня?
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And-Rover
Ответ tyuiop tyuiop
ну так чтобы они и были аполитичные в чем непонимание?
кто тебе сказал что они аполитичные? ты че начинаешь их оправдывать?

тебе скинуть новость как одна с флагом навоза была на соревнованиях?
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And-Rover
Ответ Lennuci
А чего тогда Украина собралась лишать своих спортсменов финансирования?
на военные нужды перенаправить, кредиторы не успевают деньги отправлять
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And-Rover
Ответ tyuiop tyuiop
ага, а раздел Польшу между совком и рейхом полностью на совести банды в Варшаве и США совок включился когда уже все полыхало
про то как США спонсировало рейх че-нибудь скажешь? оправдатель
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tyuiop tyuiop
Ответ And-Rover
ты себя слышишь что ты несешь? нельзя сделать повторно тоже самое что уже было сделано. касаемо отстранения
сейчас можно нейтральным
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And-Rover
Ответ tyuiop tyuiop
технически? например не выдавать визы
ты себя слышишь что ты несешь? нельзя сделать повторно тоже самое что уже было сделано. касаемо отстранения
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Peter Popov
Ответ Гамарджоба Генацвале
МОК пора раскрывать карты. Либо вы за спорт независимый и аполитичный, о чем сказано в Олимпийской хартии, либо просто марионетки, которыми крутят-вертят как хотят. В первом случае должен быть допуск россиян и белоруссов без каких-либо ограничений к соревнованиям.
Если они не являются проводниками пропаганды своих государств как какой-нибудь Усик или Степанова. А если патриоты, то должны дома сидеть, ибо нефиг пиарить полит режимы. Я бы вообще все флаги запретил на Олимпиаде. Каждый сам за себя и против всех!
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Peter Popov
Спортсмены не собственность государств! Хотя постойте...
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