Исполнительный директор МОК о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Для нас очевидно, что дело зашло слишком далеко»
МОК заявил, что Украина «зашла слишком далеко» в вопросах отстранения спортсменов.
Ранее Министерство молодежи и спорта Украины запретило своим атлетам выступать на соревнованиях с участием россиян и белорусов.
«Вы могли заметить, – и я хочу высказаться на этот счет, – что было много резких формулировок со стороны правительства Украины по поводу принятого [исполкомом МОК] решения.
Они (власти Украины) дошли до того, что запретили своим же спортсменам участвовать в соревнованиях, где могут быть нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом. Они также пригрозили прекратить финансирование [украинских] спортсменов в этой ситуации.
Для нас очевидно, что дело зашло слишком далеко, поскольку в центре всех наших обсуждений должны быть спортсмены, и мы не считаем, что решения правительств, – будь то Украина, Россия или кто-либо еще, – должны влиять на возможность спортсменов получать доступ к международным соревнованиям или финансированию.
Это неблагоприятная ситуация, в которой мы находимся на данный момент, но, несомненно, исполкому МОК придется обсудить происходящее», – заявил исполнительный директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.
Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?
Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?
украина, видите ли, зашла слишком далеко))
Россия уже подключилась когда восток Украины начал полыхать, с момента введения АТО в верховной зраде
А на основе какого-такого права американцы бомбили Белград?) и почему это было неагрессивно?)) наверное, это было очень вежливо и этично, ага)))
минусы от патриотов ловишь
а как же царь разобьёт НАТО за три дня?
тебе скинуть новость как одна с флагом навоза была на соревнованиях?