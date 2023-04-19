Шотландская бегунья Закшевски дисквалифицирована после того, как проехала часть марафона на машине

Шотландская бегунья дисквалифицирована за использование машины в марафоне.

Как сообщает Sky News, шотландка Джоасия Закшевски участвовала в 80-километровом марафоне GB Ultras, который проходит по маршруту из Манчестера в Ливерпуль. Благодаря данным отслеживания удалось выяснить, что примерно 4 км дистанции спортсменка преодолела на автомобиле.

Результат 47-летний бегуньи аннулирован, а ее дело было передано в Федерацию легкой атлетики Великобритании (UK Athletics).

Друг спортсменки Адриан Стотт в интервью BBC сообщил, что Закшевски стало плохо после прилета в Великобританию из Австралии (за несколько часов до марафона) и она собиралась сняться с соревнований.

Также Стотт отметил, что Закшевски сожалеет о случившемся – она сотрудничала с организаторами забега и предоставила полную информацию во время разбирательств.