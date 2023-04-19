Шотландская бегунья Закшевски дисквалифицирована после того, как проехала часть марафона на машине

Теги Бег сборная Шотландии Марафон Легкая атлетика

Шотландская бегунья дисквалифицирована за использование машины в марафоне.

Как сообщает Sky News, шотландка Джоасия Закшевски участвовала в 80-километровом марафоне GB Ultras, который проходит по маршруту из Манчестера в Ливерпуль. Благодаря данным отслеживания удалось выяснить, что примерно 4 км дистанции спортсменка преодолела на автомобиле.

Результат 47-летний бегуньи аннулирован, а ее дело было передано в Федерацию легкой атлетики Великобритании (UK Athletics).

Друг спортсменки Адриан Стотт в интервью BBC сообщил, что Закшевски стало плохо после прилета в Великобританию из Австралии (за несколько часов до марафона) и она собиралась сняться с соревнований.

Также Стотт отметил, что Закшевски сожалеет о случившемся – она сотрудничала с организаторами забега и предоставила полную информацию во время разбирательств.

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6 комментариев

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SmilingBy
Ответ Ебздрогыч
Ну это классика! Помню, когда в школе сдавали нормативы по бегу на длинные дистанции, всегда срезали, благо трасса была через парк и мы его хорошо изучили
У нас на общ. транспорте можно было подъехать остановку если повезёт)
+3
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+3
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Andrew Chepaylo
47 лет - 80км? Это ж с отдыхом или как?
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Pelerin
Скорее всего заняла какое-нибудь предпоследнее место. 47-лет это уже любительский уровень (хоть я сам так никогда не пробегу - прошу не оскорбляться заочно))
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avcgloronalduMU
зашкварски
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Анахайм Анахайм
80 км - беги, да беги. Пусть попробует 80 км в автобусе на дачном маршруте проехать. С бабулями, тележками и рассадой
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